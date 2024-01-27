Подоляк о "новом наступлении" оккупантов: Россия уже не в том состоянии

Он подчеркнул, что при оценке боевых возможностей врага лучше опираться на заявления Генштаба ВСУ и Главного управления разведки Минобороны.

Подоляк считает, что сегодня российская армия - другая, противник воюет количеством. Кроме того, у врага есть как старое, так и новое оружие. Но здесь, по мнению Подоляка, уже "вопрос к санкциям".

"Однако Россия уже не в том состоянии, чтобы организовать такую масштабную наступательную операцию. Они сегодня активно пытаются проводить наступательные операции на Донецком направлении. Мы видим там по 60-80 боестолкновений. Но Украина после двух лет войны точно понимает, что и как нужно делать и как этому противостоять", - сказал он.

По словам советника руководителя ОП, Украине нужны дальнобойные ракеты, чтобы существенно уничтожить резервы России.

"Нельзя противопоставить России количество - вы должны противопоставить качество управленческих военных решений, качество высокоточного оружия, качество принятия решения как таковых. То есть надо оперативно принимать те или иные решения", - добавил Подоляк.

Ситуация на фронте

Летом 2023 года украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке нашей страны. ВСУ удалось освободить более десятка населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Но главной цели - продвижение к Азовскому морю - не удалось достичь.

Сейчас украинские военные в большинстве находятся в активной обороне и по возможности атакуют.

Ранее немецкое издание Welt заявляло, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление. По данным экспертов и журналистов, возможно, собираются ресурсы для новых операций в 2024 году.

Financial Times пишет, что Россия может планировать большое наступление на фронте в Украине на лето 2024 года. Как отмечает издание, не исключена еще одна попытка захвата Харькова или даже Киева.