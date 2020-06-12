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Подоляк назвав відповідь Богдана Зеленському "історією скривдженого невдахи"

Новини » Політика     12.06.2020 - 14:31
Подоляк назвав відповідь Богдана Зеленському "історією скривдженого невдахи"
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Радник глави Офісу президента з комунікацій Михайло Подоляк відреагував на пост Богдана

Радник глави Офісу президента з комунікацій Михайло Подоляк вважає, що публічні звинувачення президента Володимира Зеленського з боку екс-голови офісу президента Андрія Богдана продиктовані образою і бажанням помститися за свої особисті невдачі.

Про це Подоляк написав на своїй сторінці у Facebook.

"Звичайна історія скривдженого невдахи. На цей раз у виконанні екса Богдана. Тобі несподівано дали відмінний шанс. Роби. Перебудовуй. Форматуй. Принеси користь президенту та країні. Але ти вирішив відразу всіх "послати", вважаючи, що тільки ти - Цар і Бог", - написав він.

На його думку, президент розповів про свої емоції стосовно членів його команди, які не виправдали покладених на них надій - без претензій та звинувачень. При цьому, одержав неадекватну відповідь в публічній площині.

"Однак, президентське інтерв'ю все одно добре. У відповідь же - так завжди буває, коли ти демонструєш свою щирість - виливається класичне відро pr-бруду. Вдарити якомога болючіше, поржати з відрижкою. Особисто погрожувати. Богдан в одному абзаці довів всі ці істини відразу. І що він любить тільки себе. І що він так і не зрозумів, чому "вбив" майже рік нормального президентства нормальної команди. І чому управлінський механізм треба заново будувати. І що хамство відкриває тільки швидкі двері, а потім обов'язково "прилітає", - додав Подялок.

Він також зазначив, що колишнього главу ОПУ "терпіли з ввічливості, тому що вміють цінувати друзів і давати шанс", але "кожен день неадекватність прогресувала", що в підсумку "набридло" і його "делікатно попросили геть".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що мав намір зробити генеральним прокурором колишнього керівника Офісу президента Андрія Богдана. Але плани змінилися, коли він побачив, як "влада його з'їдає" і президент змушений був його звільнити. Зараз Зеленський і Богдан навіть не спілкуються.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Володимир ЗеленськийАндрій БогданОфіс президента
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