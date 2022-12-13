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Подоляк напомнил основы: РФ напала на Украину в 2014 и продолжает нарушать международное право

Новина українською →
Вторник 13 декабря 2022 11:17
Подоляк напомнил основы: РФ напала на Украину в 2014 и продолжает нарушать международное право Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия впервые напала на Украину и нарушила международное право в 2014 году. Уже восемь лет страна-агрессор терроризирует нашу страну обстрелами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Он предложил зафиксировать основы:

  • РФ впервые атаковала Украину в 2014, захватив Донбасс и Крым
  • Донбасс и Крым - оккупированные территории Украины
  • Россия атакует Украину сотнями крылатых ракет со своей территории, тотально нарушая международное право.

Советник руководителя ОП добавил, что понимание этих основ будет способствовать правильным решениям.

Напомним, Подоляк отмечал, что для того, чтобы Россия не повторила свою агрессию после завершения полномасштабной войны, нужно привлечь виновных к ответственности и принять Украину в НАТО.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что если Украина не получит достаточное вооружение, то война может продолжиться

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