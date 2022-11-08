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Подоляк о возможном блекауте: рассматриваем все сценарии, но работаем над альтернативой

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина рассматривает все сценарии ухудшения ситуации со снабжением электроэнергией, включая полный блекаут. Но государство вырабатывает альтернативные варианты обеспечения тепло- и водоснабжения населения.

Об этом сообщаетРБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляк в интервью "Радио Свобода".

"Безусловно, мы рассматриваем любые сценарии. Государство для того и существует, чтобы в том числе максимально пессимистические сценарии рассматривать. Да? В том числе, если будет полный блекаут по всей стране. Безусловно, рассматриваем", - сказал он.

Однако, по словам Подоляка, Украина, прежде всего, работает над тем, чтобы блекаута не было - чтобы были компенсаторные механизмы для проведения ремонтов, чтобы можно было обеспечить отопление или водоснабжение в любом случае. Государство работает над тем, чтобы были альтернативы.

"Потому что, смотрите, зимой перевезти 3 миллиона - это очень и очень тяжело логистически. Если мы готовы это сделать, будем готовы. Но не надо просто так выходить и говорить: если будет полный блекаут, то будем всех эвакуировать", - добавил он.

Напомним, ранее в КГГА сообщали, что ситуация в Киеве контролируемая, поэтому пока нет причин говорить об эвакуации населения. Однако власти нарабатывают разные варианты реагирования в случае чрезвычайных событий.

Кроме того, в ДТЭК не исключают блэкаут в Киеве в случае новых обстрелов со стороны России. Если ситуация сложится таким образом, что на улице "минусовая" температура, а возобновление электричества займет много времени - вопрос эвакуации определенной части населения может рассматриваться.

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блекаутЭлектроэнергияИрина Подоляк