Подоляк о возможности разговора Зеленского с Си Цзиньпином: Переговоры продолжаются

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя ОП Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Мы не можем сказать точно, потому что переговоры продолжаются", - отметил чиновник.

По словам Подоляка, Зеленский открыт к разговорам и с другими лидерами, а не только с Си Цзиньпином, чтобы "объяснить природу войны, а также то, почему, не считая позиции Украины, эту войну нельзя закончить".

"Почему поддержка, например, только российской стороны, во-первых, не приведет к завершению войны, а во-вторых, не добавит баллов Китаю как глобальному игроку, понимающему природу войны и понимающему, как ее закончить", - добавил советник руководителя ОП .