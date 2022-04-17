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Подоляк про мобілізацію в ОРДЛО: у жителів Донбасу зникають ілюзії про Росію

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

В Офісі президента України вважають, що у жителів окупованого Донбасу зникають ілюзії з приводу Росії. І сприяє цьому примусова мобілізація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

За його словами, Росія продовжує примусово мобілізувати чоловіків у віці від 18 до 60 років.

"Від призову не рятують навіть блат або зв'язки з місцевою адміністрацією, оскільки російські куратори незадоволені виконанням плану. Мобілізованих відправляють в бій без будь-якої підготовки або екіпіровки. Російські солдати використовують їх як гарматне м'ясо - кидають вперед для визначення українських вогневих позицій. Втрати божевільні. Додому приходять похоронки", - зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що 8 років Росія розповідала, що нібито рятує Донбас.

"Сьогодні маски остаточно скинуті. Стертий з лиця землі Маріуполь, ракетні удари по Краматорську, примусова мобілізація. У жителів Донбасу зникають ілюзії з приводу Росії. Коли Україна звільнить Донбас, туди нарешті повернеться мир і життя", - додав він.

Нагадаємо, раніше омбудсмен Людмила Денісова заявляла, що зафіксовані випадки мобілізації неповнолітніх в ОРДЛО.

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ДонбасОфіс президентаВійна Росії проти України