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Подоляк: Світ має знати, що "рекордний урожай" РФ - це вкрадене українське зерно

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Росії "рекордний урожай в історії" через вкрадене в Україні зерно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

Він зауважив, що Росія вихваляється "рекордним урожаєм" на тлі продовольчої кризи в Африці та Азії.

"Для нас голод - це шанс", - відверто кажуть російські пропагандисти. Світ має знати: "рекордний урожай" - це вкрадене в українських фермерів зерно", - написав Подоляк.

Він додав, що справжній портрет Росії - це вбивці, крадії і кати.

Як повідомлялося раніше, РФ вже вкрала 500 тисяч тонн зерна з тимчасово захоплених Херсонської та Запорізької областей.

Окрім того, Туреччина купує вкрадене українське зерно.

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Ірина ПодолякВійна Росії проти України