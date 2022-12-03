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Подоляк - Кремлю: вы ничего не можете, забудьте о Бахмуте и готовьтесь к Ялте

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Кремль закапывает тысячи своих военных под Бахмутом, чтобы доказать свою "способность". На самом деле, он ничего не может, поэтому россиянам стоит "начать готовиться к Ялте".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы ОП Михаила Подоляка.

"Бахмут. Под городом, не несущим никакого стратегического смысла для хода войны, Кремль закапывает тысячи мобилизованных, заключенных, наемников и военных. Все, чтобы доказать себе: мы еще что-то можем! Нет, не можете. Забудьте о Бахмуте. Начинайте готовиться к Ялте - Ялтинскому трибуналу", - написал он.

Напомним, Бахмут, как рассказывают украинские военные, является ключевой точкой войны. На это направление Россия бросает безумные силы и несет колоссальные потери.

Как рассказали в СНБО тактикой российской армии в районе Бахмута, является огневой вал и набеги на позиции украинских военных большим количеством живой силы. Поэтому там потери РФ очень значительны.

Впрочем, как отмечают в ОП, россиянам не удастся осуществить свой план по так называемому "освобождению Донбасса", да и оккупировать Авдеевку и Бахмут, уверены на Банковой, врагу не удастся.

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Ирина ПодолякДонбассКремльЯлтаБахмутВойна России против Украины