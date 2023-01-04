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Подоляк о конце войны: не остановится, пока россияне не выдадут авторов "спецоперации"

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Война в Украине не закончится, пока россияне полностью не покинут территорию нашей страны, включая Крым, а также не выдадут авторов вторжения.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Никто не будет останавливаться… пока россияне не уйдут из Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму, не выдадут авторов "специальной военной операции"/военных преступников, не изучат смысл понятия "международное право"", - отметил Подоляк.

Напомним, недавно руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что 2023 может стать для Украины победным. По его словам, хороших новостей следует ожидать в середине или во второй половине 2023-го.

Детальнее о том, есть ли у Украины шанс закончить войну в 2023 году - в материале РБК-Украина.

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