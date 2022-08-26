Міністри енергетики ЄС зберуться на термінову зустріч: що будуть обговорювати

Міністри енергетики країн ЄС якнайшвидше зберуться на термінову зустріч для обговорення надзвичайних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прем'єр-міністр Чехії Петра Фіали.

Фіала заявив, що чеське головування в ЄС скличе термінову зустріч міністрів енергетики для обговорення конкретних надзвичайних заходів по вирішенню енергетичної ситуації. Міністр промисловості та торгівлі Чехії Йозеф Сікела підкреслив, що країни ЄС знаходяться в енергетичній війні з Росією, яка завдає шкоди всьому союзу.