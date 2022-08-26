Міністри енергетики ЄС зберуться на термінову зустріч: що будуть обговорювати
Фото: Петр Фіала, прем'єр-міністр Чехії (president.gov.ua)
Міністри енергетики країн ЄС якнайшвидше зберуться на термінову зустріч для обговорення надзвичайних заходів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прем'єр-міністр Чехії Петра Фіали.
Фіала заявив, що чеське головування в ЄС скличе термінову зустріч міністрів енергетики для обговорення конкретних надзвичайних заходів по вирішенню енергетичної ситуації.
Міністр промисловості та торгівлі Чехії Йозеф Сікела підкреслив, що країни ЄС знаходяться в енергетичній війні з Росією, яка завдає шкоди всьому союзу.
Нагадаємо, що раніше Північна Македонія оголосила про енергетичну кризу.
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