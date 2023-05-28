Подоляк о ядерных заявлениях Лукашенко: Россия намеренно подрывает глобальную безопасность

"Ядерные" заявления Лукашенко (номинального хозяина Беларуси и VIP-пропагандиста войны) прямо указывают на то, что РФ намеренно "убивает" концепцию глобального ядерного сдерживания и "прячет" ключевой глобальный договор о нераспространении ядерного оружия", - подчеркнул Подоляк.

Он подчеркнул, что такая тактика России и Беларуси фундаментально подрывает принципы глобальной безопасности.

"Решение может быть только одно. Необходима жесткая позиция ядерных государств; соответствующие резолюции ООН/МАГАТЭ; объемные санкции против "Росатома"; системные финансовые санкции в отношении Беларуси и остаточно в отношении России", - заявил советник главы ОП.

Заявления Лукашенко

В конце марта российский диктатор Владимир Пути впервые заговорил о передаче Беларуси ядерного оружия. Тогда Путин отметил, что о размещении ядерного оружия его якобы попросил сам Лукашенко.

Реакция мира на это событие была очень отрицательна. Против передачи ядерного оружия в Беларусь выступил даже Китай.

Однако несколько дней назад министры оборонных ведомств РФ и Белоруссии подписали соглашение о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. В частности, Кремль передаст Минску ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты с ядерным оружием.

А уже сегодня Лукашенко заявил, что все, кто не доволен данным решением, могут присоединиться к их с Россией союзу, а также получить доступ к ядерному оружию.

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