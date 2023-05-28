RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Подоляк о ядерных заявлениях Лукашенко: Россия намеренно подрывает глобальную безопасность

Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко относительно "легкого" получения ядерного оружия, подрывают принципы глобальной безопасности.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Twitter.

"Ядерные" заявления Лукашенко (номинального хозяина Беларуси и VIP-пропагандиста войны) прямо указывают на то, что РФ намеренно "убивает" концепцию глобального ядерного сдерживания и "прячет" ключевой глобальный договор о нераспространении ядерного оружия", - подчеркнул Подоляк.

Он подчеркнул, что такая тактика России и Беларуси фундаментально подрывает принципы глобальной безопасности.

"Решение может быть только одно. Необходима жесткая позиция ядерных государств; соответствующие резолюции ООН/МАГАТЭ; объемные санкции против "Росатома"; системные финансовые санкции в отношении Беларуси и остаточно в отношении России", - заявил советник главы ОП.

Заявления Лукашенко

В конце марта российский диктатор Владимир Пути впервые заговорил о передаче Беларуси ядерного оружия. Тогда Путин отметил, что о размещении ядерного оружия его якобы попросил сам Лукашенко.

Реакция мира на это событие была очень отрицательна. Против передачи ядерного оружия в Беларусь выступил даже Китай.

Однако несколько дней назад министры оборонных ведомств РФ и Белоруссии подписали соглашение о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. В частности, Кремль передаст Минску ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты с ядерным оружием.

А уже сегодня Лукашенко заявил, что все, кто не доволен данным решением, могут присоединиться к их с Россией союзу, а также получить доступ к ядерному оружию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныБеларусь