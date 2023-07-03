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Накопительный эффект: Подоляк дал прогноз, когда обвалится российский фронт

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Действия ВСУ приведут к обвальному обрушению российского фронта. Это может произойти через неделю, месяц, полтора месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Сейчас идет так называемый капитальный сценарный период, когда интенсивность боевых действий возрастает, вгрызание в первый эшелон проходит",- сказал он.

По его словам, проникновение в линию обороны на километр-полтора есть по всей линии фронта. В то же время увеличивается интенсивность работы по тыловой инфраструктуре по инфраструктуре подвоза

"И все это должно дать накопительный эффект. В какой-то момент это все действительно обвально скажется по всей линии фронта. Это может быть неделя, может быть месяц, может быть полтора", - заявил Подоляк.

Он отметил, что Россия понимает ставку в этой войне. По его словам, здесь есть практически все, что они могли мобилизовать на сегодняшний день, это более 300 тысяч, здесь очень объемные минные поля, очень объемные инженерные конструкции.

"Все это надо будет сломать, безусловно это возможно сделать, потому что деморализация российской группировки существенна, внутренний конфликт существенен, а то, что после мятежа происходит с генералитетом, тоже существенно", - добавил Подоляк.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступательные действия ВСУ начались в начале июня. За прошедшую неделю освободили еще 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. км на юге

По состоянию на утро 3 июля общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 230 260 военных. За последние сутки ВСУ ликвидировали 600 российских солдат.

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