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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Подоляк о любых призывах к диалогу от России: циничный пропагандистский блеф

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Призывы россиян к мирным переговорам с Украиной, которые звучат на фоне постоянных ракетных ударов оккупантов, являются циничным пропагандистским блефом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Любые призывы к миру и диалогу от российской стороны, звучащие под аккомпанемент крылатых и баллистических ракет, не более чем циничный, лицемерный пропагандистский блеф. Хотите мира? Хотите прекращение огня? Этого можно добиться одним звонком. Достаточно просто отдать приказ о выводе войска с территории чужой суверенной страны", - написал Подоляк.

По его словам, после вывода войск можно будет разговаривать - о правилах послевоенного существования, демилитаризованную зону на территории России и большие компенсации.

Переговоры Украины с Россией

Отметим, еще в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

При этом несколько недель назад секретарь СНБО Алексей Данилов утверждал, что двери для диалога с Россией сейчас закрыты. Это произошло за несколько дней до начала наступательных действий украинских защитников на нескольких направлениях.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что результаты контрнаступление ВСУ могут заставить Путина пойти на переговоры с Украиной.

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Российская ФедерацияОфис президентаВойна России против УкраиныМихаил Подоляк