RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Подоляк о Бахмуте: это прелюдия к контрнаступлению

Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что освобождение Бахмута станет лишь прелюдией к контрнаступлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.

"Украина перехватила инициативу. Это не означает, что Бахмут будет освобожден завтра. Но тяжелые бои будут продолжаться, а боеспособность России будет и дальше разрушаться. В более широком смысле Бахмут - это прелюдия к контрнаступлению. Это двери, которые открывают Украине возможность начать успешное контрнаступление", - сказал Подоляк.

Он также подчеркнул, что контрнаступление - это не разовое мероприятие, которое началось сегодня и закончится завтра. По его словам, это множество действий, десятки и сотни действий, некоторые из которых уже осуществляются.

"Уже есть небольшие локальные сдвиги в разных частях Донецкой области. Контрнаступление - это серия действий, происходящих в течение определенного периода времени", - сообщил он.

Напомним, по словам украинского президента Владимира Зеленского украинские военные очень мотивированы перед контрнаступлением, а силы обороны Украины почти готовы к наступательным действиям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президентаВойна России против Украины