Посуточная аренда для туристов. В каких областях самое дешевое жилье и какие села самые дорогие

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Как изменились предложения и цены с 2021 года

В 2021 году на платформе OLX было опубликовано 52 355 объявлений о посуточной аренде жилья в Украине. Они получили более 14 млн отзывов.

При этом средняя стоимость посуточной аренды составляла 603 грн.

Уже в следующем 2022 году на фоне полномасштабного вторжения РФ и введения в Украине военного положения количество предложений уменьшилось до 47 121, а количество отзывов - до 12 млн.

В то же время средняя стоимость аренды жилья за сутки хоть и ненамного, но увеличилась и составила 647 грн.

В 2023 году ситуация усугубилась еще существеннее. Количество объявлений составило 39 625, а отзывов от пользователей они получили 11,2 млн.

Тем временем средняя стоимость посуточной аренды выросла уже до 777 грн.

В этом же году (по состоянию на конец июня) количество объявлений составляет 32 791, а количество отзывов - 5 млн.

При этом средняя стоимость посуточной аренды в 2024 году - 817 грн.

В каких областях арендовать жилье дешевле всего

Согласно информации от OLX, по состоянию на конец июня ситуация с предложениями и ценами в разных регионах Украины была такой:

Сумская область: количество объявлений - 446, средняя стоимость - 663 грн

Кировоградская область: количество объявлений - 403, средняя стоимость - 712 грн

Харьковская область: количество объявлений - 1 583, средняя стоимость - 833 грн

Ровенская область: количество объявлений - 545, средняя стоимость - 842 грн

Черниговская область: количество объявлений - 434, средняя стоимость - 862 грн

Херсонская область: количество объявлений - 100, средняя стоимость - 870 грн

Николаевская область: количество объявлений - 588, средняя стоимость - 872 грн

Полтавская область: количество объявлений - 927, средняя стоимость - 898 грн

Запорожская область: количество объявлений - 912, средняя стоимость - 968 грн

Винницкая область: количество объявлений - 601, средняя стоимость - 1 013 грн

Житомирская область: количество объявлений - 464, средняя стоимость - 1 037 грн

Хмельницкая область: количество объявлений - 758, средняя стоимость - 1 042 грн

Донецкая область: количество объявлений - 1 788, средняя стоимость - 1 043 грн

Тернопольская область: количество объявлений - 429, средняя стоимость - 1 077 грн

Днепропетровская область: количество объявлений - 2 590, средняя стоимость - 1 097 грн

Львовская область: количество объявлений - 3 194, средняя стоимость - 1 143 грн

Черкасская область: количество объявлений - 785, средняя стоимость - 1 152

Волынская область: количество объявлений - 765, средняя стоимость - 1 260 грн

Закарпатская область: количество объявлений - 1 742, средняя стоимость - 1 286 грн

Луганская область: количество объявлений - 33, средняя стоимость - 1 372 грн

Киевская область: количество объявлений - 7 533, средняя стоимость - 1 598 грн

Черновицкая область: количество объявлений - 480, средняя стоимость - 1 602 грн

Одесская область: количество объявлений - 4 123, средняя стоимость - 1 769 грн

Ивано-Франковская область: количество объявлений - 1 568, средняя стоимость - 1 856 грн

Исходя из этого, дешевле всего арендовать жилье путешественники смогут в Сумской, Кировоградской, Харьковской, Ровенской и Черниговской областях.

Больше всего денег за посуточную аренду жилья придется заплатить в Луганской, Киевской, Черновицкой, Одесской и Ивано-Франковской областях.

Какие села Украины можно назвать самыми дорогими

В разрезе населенных пунктов цены на посуточную аренду жилья варьируются чаще всего в зависимости от региона (популярности локации) и количества имеющихся предложений.

Исходя из этого, самыми дорогими селами Украины в июне 2024 года можно назвать: