Посуточная аренда для туристов. В каких областях самое дешевое жилье и какие села самые дорогие

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Как изменились предложения и цены с 2021 года
В 2021 году на платформе OLX было опубликовано 52 355 объявлений о посуточной аренде жилья в Украине. Они получили более 14 млн отзывов.
При этом средняя стоимость посуточной аренды составляла 603 грн.
Уже в следующем 2022 году на фоне полномасштабного вторжения РФ и введения в Украине военного положения количество предложений уменьшилось до 47 121, а количество отзывов - до 12 млн.
В то же время средняя стоимость аренды жилья за сутки хоть и ненамного, но увеличилась и составила 647 грн.
В 2023 году ситуация усугубилась еще существеннее. Количество объявлений составило 39 625, а отзывов от пользователей они получили 11,2 млн.
Тем временем средняя стоимость посуточной аренды выросла уже до 777 грн.
В этом же году (по состоянию на конец июня) количество объявлений составляет 32 791, а количество отзывов - 5 млн.
При этом средняя стоимость посуточной аренды в 2024 году - 817 грн.
В каких областях арендовать жилье дешевле всего
Согласно информации от OLX, по состоянию на конец июня ситуация с предложениями и ценами в разных регионах Украины была такой:
- Сумская область: количество объявлений - 446, средняя стоимость - 663 грн
- Кировоградская область: количество объявлений - 403, средняя стоимость - 712 грн
- Харьковская область: количество объявлений - 1 583, средняя стоимость - 833 грн
- Ровенская область: количество объявлений - 545, средняя стоимость - 842 грн
- Черниговская область: количество объявлений - 434, средняя стоимость - 862 грн
- Херсонская область: количество объявлений - 100, средняя стоимость - 870 грн
- Николаевская область: количество объявлений - 588, средняя стоимость - 872 грн
- Полтавская область: количество объявлений - 927, средняя стоимость - 898 грн
- Запорожская область: количество объявлений - 912, средняя стоимость - 968 грн
- Винницкая область: количество объявлений - 601, средняя стоимость - 1 013 грн
- Житомирская область: количество объявлений - 464, средняя стоимость - 1 037 грн
- Хмельницкая область: количество объявлений - 758, средняя стоимость - 1 042 грн
- Донецкая область: количество объявлений - 1 788, средняя стоимость - 1 043 грн
- Тернопольская область: количество объявлений - 429, средняя стоимость - 1 077 грн
- Днепропетровская область: количество объявлений - 2 590, средняя стоимость - 1 097 грн
- Львовская область: количество объявлений - 3 194, средняя стоимость - 1 143 грн
- Черкасская область: количество объявлений - 785, средняя стоимость - 1 152
- Волынская область: количество объявлений - 765, средняя стоимость - 1 260 грн
- Закарпатская область: количество объявлений - 1 742, средняя стоимость - 1 286 грн
- Луганская область: количество объявлений - 33, средняя стоимость - 1 372 грн
- Киевская область: количество объявлений - 7 533, средняя стоимость - 1 598 грн
- Черновицкая область: количество объявлений - 480, средняя стоимость - 1 602 грн
- Одесская область: количество объявлений - 4 123, средняя стоимость - 1 769 грн
- Ивано-Франковская область: количество объявлений - 1 568, средняя стоимость - 1 856 грн
Исходя из этого, дешевле всего арендовать жилье путешественники смогут в Сумской, Кировоградской, Харьковской, Ровенской и Черниговской областях.
Больше всего денег за посуточную аренду жилья придется заплатить в Луганской, Киевской, Черновицкой, Одесской и Ивано-Франковской областях.
Какие села Украины можно назвать самыми дорогими
В разрезе населенных пунктов цены на посуточную аренду жилья варьируются чаще всего в зависимости от региона (популярности локации) и количества имеющихся предложений.
Исходя из этого, самыми дорогими селами Украины в июне 2024 года можно назвать:
- село Пилипец Закарпатской области - 25 объявлений со средней стоимостью аренды 2 024 грн
- село Новая Дофиновка Одесской области - 17 объявлений со средней стоимостью аренды 2 088 грн
- село Верховина Ивано-Франковской области - 52 объявления со средней стоимостью аренды 2 178 грн
- село Микуличин Ивано-Франковской области - 227 объявлений со средней стоимостью аренды 2 195 грн
- село Вороновица Черновицкой области - 17 объявлений со средней стоимостью аренды 2 588 грн
- село Пирново Киевской области - 16 объявлений со средней стоимостью аренды 2 713 грн
- село Татаров Ивано-Франковской области - 35 объявлений со средней стоимостью аренды 2 963 грн
- село Бурлача Балка Одесской области - 52 объявления со средней стоимостью аренды 3 045 грн
- село Куражин Хмельницкой области - 15 объявлений со средней стоимостью аренды 3 363 грн
- село Дыйда Закарпатской области - 36 объявлений со средней стоимостью аренды 3 544 грн
- село Маяки Одесской области - 31 объявления со средней стоимостью аренды 3 700 грн
- село Мигово Черновицкой области - 46 объявлений со средней стоимостью аренды 3 891 грн
- село Поляница Ивано-Франковской области - 120 объявлений со средней стоимостью аренды 4 076 грн
- село Хотяновка Киевской области - 18 объявлений со средней стоимостью аренды 5 033 грн
- село Процев Киевской области - 16 объявлений со средней стоимостью аренды 8 288 грн