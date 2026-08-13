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Нравиться иностранцам или бороться за свой интерес? Дипломатия должна работать на экономику

10:33 13.08.2026 Чт
6 мин
Народный депутат Дмитрий Кисилевский – о продвижении чужого импорта украинскими посольствами и необходимости протекционизма
aimg Дмитрий Кисилевский
Фото: продвижение чужого импорта в Украину (Getty Images)

Задача дипломатического корпуса в условиях войны – не только искать военную и финансовую помощь, но и продвигать товары отечественного производителя на внешних рынках. Однако на практике украинские дипломаты нередко помогают иностранным компаниям заходить на рынок Украины, игнорируя интересы собственных предприятий.

Почему возникает такое размытие приоритетов и как введение KPI для посольств поможет защитить отечественный бизнес, – читайте в эксклюзивной колонке народного депутата Дмитрия Кисилевского для РБК-Украина.

Главное:

  • Путаница в приоритетах: отдельные послы Украины продвигают товары стран пребывания на украинский рынок вместо лоббирования отечественного экспорта.
  • Пример иностранных коллег: зарубежные дипломаты в Киеве четко знают свои торговые интересы и жестко отстаивают условия для собственного бизнеса.
  • KPI для посольств: предлагается оценивать работу дипломатов по объемам роста экспорта и привлечению прямых иностранных инвестиций.
  • Перезапуск институтов: необходимо возобновить торгово-экономические миссии в посольствах и практику торговых визитов членов правительства.

Похоже, что у некоторых украинских дипломатов есть своя версия ответа на этот вопрос. Вот несколько разговоров за последние полгода.

"Очень жаль, что в Украине не купили товары из страны моего пребывания. Я представляю компании из страны своего пребывания", – говорит посол Украины в одной из европейских стран представителю объединения украинских производителей.

Хотя в Украине есть производители этих товаров, они конкурентны и их покупают. Извините, что? Разве задача нашего посла – представлять и продвигать иностранные компании здесь, а не украинские там?

"Страна моего пребывания способна обеспечить всю потребность Украины в товарах ХХХ. Куда обращаться компаниям из этой страны, чтобы поставлять в Украину?", – спрашивает наших членов правительства на конференции посол Украины в одной из азиатских стран.

Эти товары производятся в Украине, господин посол. Всегда думал, что наш посол должен был бы задавать такие вопросы в стране своего пребывания для украинских компаний, а не наоборот.

"Мы, министерство YYY, нуждаемся в таких-то товарах. Деньги есть, ищите", – говорит заместитель министра послам.

Уважаемый господин заместитель министра. Еще в апреле передали в ваше министерство перечень украинских производителей таких товаров. С того времени не законтрактовали их продукцию. Специально ждали, чтобы дотянуть до последнего, не заказывать в Украине, и теперь быстренько потратить деньги за границей?

"Предлагаю не вводить в Украине антидемпинговые меры против товаров из страны, в которой я работаю", – обращается посол Украины в одной из стран СНГ. Сперва вообще не поверил, что это говорит наш посол, а не иностранный.

Каждый из этих разговоров вызывает недоумение. А их совокупность – вопрос о приоритетах в сфере экономики наших дипломатов.

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Почему эти украинские послы совершают действия, которые могут привести к закрытию украинских предприятий, увольнению украинцев с работы у себя в стране и сокращению налогов, которыми мы финансируем оборону? Почему они представляют экономические интересы других стран у нас, а не наоборот?

Мы имеем дело с принципиальным непониманием украинского экономического интереса.

И это абсолютно поразительный контраст с тем, что мы видим, встречаясь с послами иностранных государств в Украине. Они четко знают, что мы им продаем, а что они продают нам. Что они хотят продать нам и на каких условиях пустят наши товары к себе. Они знают свой экономический интерес.

А сформулирован ли он у нас? Такое впечатление, что нет. И над этим стоит начать работать.

Я бы начал с трех простых вещей:

  • Каждый посол Украины должен знать существующих украинских экспортеров в страну своего пребывания, иметь с ними регулярные форматы взаимодействия, перечень проблематики и обеспечивать ее решение.
  • Каждый посол Украины должен знать иностранные компании, построившие заводы в Украине. И понимать, что нужно для того, чтобы они их сохранили, восстановили или расширили в Украине.
  • Ввести KPI для наших посольств по росту экспорта. Точно так же – по привлечению прямых иностранных инвестиций.

Далее необходимо организовать системную работу:

  • По приоритетным странам сформировать цели для экономического сотрудничества – и четко определить, за что отвечает посольство, за что Минэкономики, а за что экспортеры.
  • Возобновить торгово-экономические миссии в посольствах или при посольствах.
  • Возобновить практику торговых визитов, когда вместе с визитом украинских чиновников дипломаты готовят торговые переговоры для продвижения экспорта, производственной кооперации и привлечения инвестиций.

Ну а для старта предлагаю тест дипломата на понимание украинского экономического интереса:

Чему вы больше радуетесь:

  • поставкам украинского гражданского товара в страну пребывания;
  • поставкам товара из страны пребывания в Украину?

Экспорт оружия — это:

  • поставки произведенного в Украине оружия в страну пребывания;
  • строительство завода украинской компанией в стране пребывания?

Скольких украинских экспортеров в вашу страну пребывания вы знаете лично?

  • почти никого / никого;
  • многих / всех.

Каких встреч у вас больше:

  • с украинскими экспортерами в вашу страну пребывания;
  • с иностранными компаниями, которые хотят продавать в Украину?

Сколько раз вы посещали выставки в вашей стране, где принимают участие украинские компании?

  • ни разу;
  • все / многие.

Выступали ли вы против введения в Украине антидемпинговых или иных мер торговой защиты, которые должны были быть наложены на товары происхождением из страны пребывания?

  • да;
  • нет.

Владеете ли Вы динамикой экспорта украинских товаров в страну пребывания?

  • да;
  • нет.

Что такое привлечение инвестиций в Украину:

  • открытие в Украине магазина иностранной сети;
  • открытие в Украине завода иностранной компании?

Какая доля помощи, предоставленной страной вашего пребывания, потрачена на украинские товары?

  • существенная или по крайней мере какая-то;
  • отсутствует.

Когда кредит, предоставляемый страной вашего пребывания, тратится на иностранные товары вместо аналогичных украинских – это:

  • предательство;
  • победа.

Если ответы: 1: a, 2: a, 3: b, 4: a, 5: b, 6: b, 7: a, 8: b, 9: a, 10: a, Вы понимаете, что важно для экономики.

Если ответы противоположные, советую взять образовательный отпуск для посещения нескольких украинских городов. Начать с Никополя, Днепра и Запорожья. Можно Харьков, Сумы. В Чернигове интересно, в Одессе и Николаеве тоже. На обратном пути можно посетить несколько центральных или западных городов. С поездкой и общением с украинскими производителями поможем.

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