Нравиться иностранцам или бороться за свой интерес? Дипломатия должна работать на экономику

Главное: Путаница в приоритетах: отдельные послы Украины продвигают товары стран пребывания на украинский рынок вместо лоббирования отечественного экспорта.

отдельные послы Украины продвигают товары стран пребывания на украинский рынок вместо лоббирования отечественного экспорта. Пример иностранных коллег: зарубежные дипломаты в Киеве четко знают свои торговые интересы и жестко отстаивают условия для собственного бизнеса.

зарубежные дипломаты в Киеве четко знают свои торговые интересы и жестко отстаивают условия для собственного бизнеса. KPI для посольств: предлагается оценивать работу дипломатов по объемам роста экспорта и привлечению прямых иностранных инвестиций.

предлагается оценивать работу дипломатов по объемам роста экспорта и привлечению прямых иностранных инвестиций. Перезапуск институтов: необходимо возобновить торгово-экономические миссии в посольствах и практику торговых визитов членов правительства.

Похоже, что у некоторых украинских дипломатов есть своя версия ответа на этот вопрос. Вот несколько разговоров за последние полгода.

"Очень жаль, что в Украине не купили товары из страны моего пребывания. Я представляю компании из страны своего пребывания", – говорит посол Украины в одной из европейских стран представителю объединения украинских производителей.

Хотя в Украине есть производители этих товаров, они конкурентны и их покупают. Извините, что? Разве задача нашего посла – представлять и продвигать иностранные компании здесь, а не украинские там?

"Страна моего пребывания способна обеспечить всю потребность Украины в товарах ХХХ. Куда обращаться компаниям из этой страны, чтобы поставлять в Украину?", – спрашивает наших членов правительства на конференции посол Украины в одной из азиатских стран.

Эти товары производятся в Украине, господин посол. Всегда думал, что наш посол должен был бы задавать такие вопросы в стране своего пребывания для украинских компаний, а не наоборот.

"Мы, министерство YYY, нуждаемся в таких-то товарах. Деньги есть, ищите", – говорит заместитель министра послам.

Уважаемый господин заместитель министра. Еще в апреле передали в ваше министерство перечень украинских производителей таких товаров. С того времени не законтрактовали их продукцию. Специально ждали, чтобы дотянуть до последнего, не заказывать в Украине, и теперь быстренько потратить деньги за границей?

"Предлагаю не вводить в Украине антидемпинговые меры против товаров из страны, в которой я работаю", – обращается посол Украины в одной из стран СНГ. Сперва вообще не поверил, что это говорит наш посол, а не иностранный.

Каждый из этих разговоров вызывает недоумение. А их совокупность – вопрос о приоритетах в сфере экономики наших дипломатов.

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Почему эти украинские послы совершают действия, которые могут привести к закрытию украинских предприятий, увольнению украинцев с работы у себя в стране и сокращению налогов, которыми мы финансируем оборону? Почему они представляют экономические интересы других стран у нас, а не наоборот?

Мы имеем дело с принципиальным непониманием украинского экономического интереса.

И это абсолютно поразительный контраст с тем, что мы видим, встречаясь с послами иностранных государств в Украине. Они четко знают, что мы им продаем, а что они продают нам. Что они хотят продать нам и на каких условиях пустят наши товары к себе. Они знают свой экономический интерес.

А сформулирован ли он у нас? Такое впечатление, что нет. И над этим стоит начать работать.

Я бы начал с трех простых вещей:

Каждый посол Украины должен знать существующих украинских экспортеров в страну своего пребывания, иметь с ними регулярные форматы взаимодействия, перечень проблематики и обеспечивать ее решение.

Каждый посол Украины должен знать иностранные компании, построившие заводы в Украине. И понимать, что нужно для того, чтобы они их сохранили, восстановили или расширили в Украине.

Ввести KPI для наших посольств по росту экспорта. Точно так же – по привлечению прямых иностранных инвестиций.

Далее необходимо организовать системную работу:

По приоритетным странам сформировать цели для экономического сотрудничества – и четко определить, за что отвечает посольство, за что Минэкономики, а за что экспортеры.

Возобновить торгово-экономические миссии в посольствах или при посольствах.

Возобновить практику торговых визитов, когда вместе с визитом украинских чиновников дипломаты готовят торговые переговоры для продвижения экспорта, производственной кооперации и привлечения инвестиций.

Ну а для старта предлагаю тест дипломата на понимание украинского экономического интереса:

Чему вы больше радуетесь:

поставкам украинского гражданского товара в страну пребывания;

поставкам товара из страны пребывания в Украину?

Экспорт оружия — это:

поставки произведенного в Украине оружия в страну пребывания;

строительство завода украинской компанией в стране пребывания?

Скольких украинских экспортеров в вашу страну пребывания вы знаете лично?

почти никого / никого;

многих / всех.

Каких встреч у вас больше:

с украинскими экспортерами в вашу страну пребывания;

с иностранными компаниями, которые хотят продавать в Украину?

Сколько раз вы посещали выставки в вашей стране, где принимают участие украинские компании?

ни разу;

все / многие.

Выступали ли вы против введения в Украине антидемпинговых или иных мер торговой защиты, которые должны были быть наложены на товары происхождением из страны пребывания?

да;

нет.

Владеете ли Вы динамикой экспорта украинских товаров в страну пребывания?

да;

нет.

Что такое привлечение инвестиций в Украину:

открытие в Украине магазина иностранной сети;

открытие в Украине завода иностранной компании?

Какая доля помощи, предоставленной страной вашего пребывания, потрачена на украинские товары?

существенная или по крайней мере какая-то;

отсутствует.

Когда кредит, предоставляемый страной вашего пребывания, тратится на иностранные товары вместо аналогичных украинских – это:

предательство;

победа.

Если ответы: 1: a, 2: a, 3: b, 4: a, 5: b, 6: b, 7: a, 8: b, 9: a, 10: a, Вы понимаете, что важно для экономики.

Если ответы противоположные, советую взять образовательный отпуск для посещения нескольких украинских городов. Начать с Никополя, Днепра и Запорожья. Можно Харьков, Сумы. В Чернигове интересно, в Одессе и Николаеве тоже. На обратном пути можно посетить несколько центральных или западных городов. С поездкой и общением с украинскими производителями поможем.