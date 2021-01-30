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Через підняття води у Прип`яті очікується підтоплення у двох областях

Автор: Олександр Білоус

Протягом 30 січня - 1 лютого на річці Прип`ять у створі поста Річиця продовжиться підйом води. Інтенсивність складатиме 1-5 см на добу.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначається в повідомленні, можливе досягнення відмітки затоплення присадибних ділянок у Ратнівському районі Волинської області.

У подальшому можливе затоплення заплавних територій у Ратнівському, Любешівськму районах Волинської області та Зарічнянському районі Рівненської області.

Нагадаємо, в Україні очікується погіршення погодних умов. У понеділок, 1 лютого, у більшості північних, центральних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях значний сніг (приріст снігового покриву 5-10 см).

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, в лютому 2021 року середньомісячна температура в Україні складе від 3 градусів морозу до 1 градуса тепла, в Криму до 3 градусів тепла. Це на 1,5-2,0 градусів вище середніх багаторічних значень.

Прогноз погоди
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