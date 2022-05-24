RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Підключення України до SEPA може відбутися вже влітку, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталія Гурковська

Україна планує невдовзі приєднатися до роумінгового простору ЄС та до єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Перше дасть можливість здійснювати дзвінки між ЄС та Україною без додаткових витрат, а також дозволить українцям користуватися мобільним інтернетом за домашніми тарифами", - розповів він.

Що стосується другого, то за словами голови уряду, підключення до єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA може відбутися вже влітку і дасть змогу робити перекази у євро без жодних комісій.

Європарламент 24 квітня 2007 року більшістю голосів прийняв ухвалу про створення єдиної платіжної системи Європейського союзу (SEPA), в рамках якої у всіх 27 країнах ЄС можна буде здійснювати платежі за допомогою одного банківського рахунку.

Як повідомлялося, Україна підтримує ідею Польщі про те, що цивілізовані країни мають спрямовувати свій надприбуток на допомогу у відновленні української держави.

Нагадаємо, очільник уряду також попередив про ризики інфляції в Україні. За його словами, інфляція у 20% є прийнятною під час війни.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис Шмигаль