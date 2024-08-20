ua en ru
Вт, 20 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

События в Курской области показали, что Кремль все больше ориентируется на стабильность режима, - ISW

Вторник 20 августа 2024 04:42
UA EN RU
События в Курской области показали, что Кремль все больше ориентируется на стабильность режима, - ISW Фото: Российский диктатор Владимир Путин (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Российский диктатор Владимир Путин стремится закрепить на руководящих должностях силовых структур лояльных лиц, которые не обязательно являются профессионалами в доверенных им сферах деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Реакция Кремля на вторжение Украины в Курскую область подчеркнула, что внутренним приоритетом Кремля является стабильность режима, особенно в течение последнего года.

К примеру, Путин назначил помощника президента Алексея Дюмина контролировать текущую "контртеррористическую" операцию против украинских сил в Курской области. Это означает, что Путин не доверяет Генштабу и Министерству обороны и полагается на лиц, которым доверяет лично.

Институт ссылается на российское издание Важные истории, источник которого сообщил, что Дюмин сейчас находится в конфликте с представителями Администрации президента РФ.

Также источники говорят, что глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников "оставит свой пост в этом году" и предположили, что его потенциальной заменой может стать руководитель контрразведки ФСБ Владислав Меньщиков или первый заместитель Бортникова Сергей Королев.

Публикация Важных историй убедительно свидетельствует о том, что Кремль все больше ориентирует свои основные приоритеты на стабильность режима. "Общий сдвиг Кремля в сторону таких силовиков, как Дюмин, которому Путин лично доверяет, и силовиков с сильной и хорошо задокументированной репутацией в сфере борьбы с терроризмом и контрразведкой, свидетельствует о том, что Кремль все больше смотрит на таких лиц как на гарантов режима", - говорится в отчете.

Напомним, в мае Путин решил заменить министра обороны Сергея Шойгу . Он предложил избрать первого заместителя главы правительства Российской Федерации Андрея Белоусова.

29 мая Путин назначил Алексея Дюмина , который когда-то был его телохранителем, секретарем Госсовета. Сергея Шойгу. Взамен он предложил избрать первого заместителя главы правительства Российской Федерации Андрея Белоусова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Минус мосты через реку Сейм. Как ВСУ создают "буферную зону" в Курской области (карты боев)
Минус мосты через реку Сейм. Как ВСУ создают "буферную зону" в Курской области (карты боев)
DAILY
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин: У нас в области взрыв каждые две минуты
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин: У нас в области взрыв каждые две минуты