ua en ru
Вс, 18 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Подольском районе Киева произошел пожар в ресторане (фото)

Киев, Воскресенье 18 января 2026 11:20
UA EN RU
В Подольском районе Киева произошел пожар в ресторане (фото) Фото: в Подольском районе Киева произошел пожар в ресторане (t.me/dsns_kyiv)
Автор: Наталья Кава

В Подольском районе Киева пожарные ликвидировали пожар на территории ресторана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Киева.

Сообщение о возгорании на улице Лесозащитной поступило к спасателям 17 января в 21:05.

Предварительно, возгорание возникло в одноэтажном отдельно стоящем здании ресторана. Огонь распространился на крышу сооружения.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 23:59. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате пожара жертв и пострадавших нет. Причины возгорания будут устанавливать правоохранительные органы.

Фото: в Подольском районе Киева произошел пожар в ресторане (t.me/dsns_kyiv)

Пожары в Киеве

20 декабря на столичных Позняках вспыхнул масштабный пожар - загорелось отдельно стоящее здание вблизи жилой застройки на улице Анны Ахматовой. В соцсетях появились фото и видео с места происшествия. По предварительной информации, огонь охватил одно из местных кафе, а очевидцы утверждали, что перед возгоранием слышали звук, похожий на взрыв.

Ранее, утром 7 декабря, пожар произошел в одной из больниц Святошинского района Киева на улице Отдыха. Сигнал о возгорании поступил в 07:41, огнем было охвачено около 15 квадратных метров. Возгорание ликвидировали менее чем за час, из помещения эвакуировали шесть человек, среди которых двое маломобильных пациентов. Причины инцидента выясняют правоохранители.

Кроме того, 11 января в одном из районов столицы произошел еще один пожар, не связанный с российскими ударами. В результате происшествия погибли два человека, один человек получил травмы, еще восьмерых жителей пришлось эвакуировать.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧС Киев Пожар
Новости
Россияне штурмуют на нескольких направлениях: Генштаб показал карты боев
Россияне штурмуют на нескольких направлениях: Генштаб показал карты боев
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа