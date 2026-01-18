В Подольском районе Киева произошел пожар в ресторане (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Киева.

По предварительным данным, в результате пожара жертв и пострадавших нет. Причины возгорания будут устанавливать правоохранительные органы.

Сообщение о возгорании на улице Лесозащитной поступило к спасателям 17 января в 21:05.

Пожары в Киеве

20 декабря на столичных Позняках вспыхнул масштабный пожар - загорелось отдельно стоящее здание вблизи жилой застройки на улице Анны Ахматовой. В соцсетях появились фото и видео с места происшествия. По предварительной информации, огонь охватил одно из местных кафе, а очевидцы утверждали, что перед возгоранием слышали звук, похожий на взрыв.

Ранее, утром 7 декабря, пожар произошел в одной из больниц Святошинского района Киева на улице Отдыха. Сигнал о возгорании поступил в 07:41, огнем было охвачено около 15 квадратных метров. Возгорание ликвидировали менее чем за час, из помещения эвакуировали шесть человек, среди которых двое маломобильных пациентов. Причины инцидента выясняют правоохранители.

Кроме того, 11 января в одном из районов столицы произошел еще один пожар, не связанный с российскими ударами. В результате происшествия погибли два человека, один человек получил травмы, еще восьмерых жителей пришлось эвакуировать.