Раздел имущества после гражданского брака: как доказать право на квартиру в суде

Что нужно доказать в суде

По словам адвоката, если брак официально не регистрировали, раздел имущества после прекращения отношений происходит сложнее, чем у супругов.

Партнер, претендующий на часть имущества, должен доказать два ключевых обстоятельства:

Что мужчина и женщина проживали одной семьей; Что спорное имущество было приобретено именно во время такого совместного проживания.

Лишь после установления факта семейных отношений суд может перейти к вопросу о принадлежности имущества.

Какие доказательства могут помочь

Доказывать совместное проживание и участие в приобретении или улучшении имущества можно разными способами.

В частности, суд может учесть:

свидетельские показания;

общие фотографии;

переписки;

договоры;

банковские переводы;

чеки;

документы об оплате ремонта или строительства;

документы, подтверждающие приобретение имущества;

регистрацию места жительства;

документы о рождении общих детей.

Особенно важны могут быть финансовые доказательства того, что оба партнера вкладывали средства в приобретение или улучшение имущества.

Если квартиру оформили только на одного

Одна из распространенных проблем возникает, когда имущество приобрели за общие средства, но в договоре владельцем указали только одного из сожителей.

В такой ситуации второму партнеру после разрыва придется доказывать свое участие в приобретении имущества. Одного факта совместного проживания недостаточно - важно подтвердить также, что имущество было приобретено в этот период.

Почему опасно рассчитывать на устные договоренности

По словам Нагорнюка, проблемы часто возникают из-за отсутствия документов. Партнеры могут передавать деньги наличными деньгами, оплачивать ремонт без чеков или вместе строить жилье, не фиксируя свои расходы.

При конфликте доказать такие обстоятельства в суде значительно сложнее.

Еще одно распространенное заблуждение - считать, что после нескольких лет совместной жизни "и так все понятно". Если имущественные отношения не оформлены документально, после разрыва одна из сторон может остаться без доказательств своего участия в приобретении или улучшении имущества.

Адвокат советует заранее урегулировать имущественные вопросы: заключать письменное соглашение об имущественных отношениях или должным образом документировать вклад каждого партнера в приобретение и улучшение имущества.