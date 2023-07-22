Похожи на HAWK. У Украины есть свои новейшие системы ПВО средней дальности, - нардеп

"У нас есть новейшие системы ПВО. Они средней дальности. Это, конечно, не аналог Patriot, IRIS-T или SAMP-T, я думаю, они близки к HAWK, украинской разработки, украинского производства", - заявил он.

Черняк отказался называть компании, которые занимаются разработкой систем ПВО.

При этом отметил, что системы ПВО "проходят тестирование достаточно удачно, ракеты уже разработаны".

Закрыть небо над Украиной

Ранее президент США Джо Байден поддержал обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Страны Запада уже начали планировать старт тренировок для украинских пилотов в ближайшие недели. После обучения планируется передача F-16.

При этом представители Воздушных сил Украины заявили, что авиация позволит Украине еще лучше защищаться от российских ракетных ударов, поскольку системами ПВО все небо закрыть невозможно.

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