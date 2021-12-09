Підготовлено документ, який можуть розглянути сьогодні: результати засідання ТКГ

"На жаль, немає позитивних результатів щодо КПВВ, щодо обміну. Поки що ще відкрите питання щодо повернення до режиму припинення вогню. Підготовлено документ, який сьогодні може бути розглянутий на позачерговому засіданні ТКГ, якщо він влаштує усі сторони", - розповів Гармаш.

За його словами, російська сторона, щодо відкриття КПВВ висуває політичні вимоги.

"Для того, щоб відкрити КПВВ фактично, або взагалі не дає пояснень, чому, наприклад, не хоче відкрити КВПП "Щастя". Те саме, на жаль, по обміну", - зазначив Гармаш.

На запитання, які саме РФ висуває вимоги для відкриття КПВВ, він відповів:

"Вони хочуть, щоб Україна на рівні ВР та їх "республік" затвердили якийсь "план дій" або "дорожню карту", якими будуть передбачені усі питання політичного врегулювання. Але ж ми розуміємо, що такі документи ніколи не буде прийнято Верховною радою, і їх "республіками", оскільки ми їх не визнаємо", - уточнив Гармаш.

Своєю він зазначив, що РФ не зацікавлена у примусовій видачі паспортів усім мешканцям окупованих територій.

"Я не чув цієї заяви: примусової видачі паспортів усім мешканцям. Я не вірю, що РФ зацікавлена ​​у такій видачі. Загроза повної паспортизації населення - це, найімовірніше, тиск на нас, щоб ми пішли на перемир'я, виконання їхніх вимог", - підкреслив Гармаш.

Він розповів, що українська сторона пропонувала відновити режим тиші без жодних умов.

"Вони висували нам три умови, які не можна здійснити. Ми пропонували вже сьогодні віддати 24 особи з їхніх списків - це жінки та діти тяжкохворі. Вони ж висували нам умови, щоб віддати своїх людей дзеркально. Але якби вони хотіли перемир'я, вони ввели б його в дію, не висуваючи нам умов...Поки немає в того боку бажання поки розв'язувати це питання, але помітна зміна формату, вони дипломатичніше стали поводитися, вчора це було дійсно помітно", - додав Гармаш.