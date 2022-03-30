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Підготовка почалася. У ЗСУ з'явився легіон "Свобода Росії" з колишніх російських військових

Фото: колишні російські військові воюватимуть за Україну (facebook com mod mil rus)
Автор: Юлія Бойко

У Збройних силах України з'явився легіон "Свобода Росії". До нього приймають добровольців з числа колишніх російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram легіону "Свобода Росії".

Повідомляється, що перші добровольці легіону "Свобода Росії" з числа колишніх російських військовослужбовців вже почали індивідуальну додаткову підготовку. Зокрема, під керівництвом інструкторів зі Збройних сил України почалося вивчення гранатомета NLAW.

"Крім того, командири підрозділів легіону ознайомилися з оперативною обстановкою на фронтах і висловили спільне побажання від усіх добровольців провести перший бій проти ланцюгових собак режиму Путіна - кадирівців", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про створення спеціального підрозділу інтернаціонального легіону, яке вже виконує бойові завдання. До нього набирають іноземних добровольців.

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