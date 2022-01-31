Підготовка заворушень в Києві. Організатори отримали авансом більше 1 млн гривень, - МВС

За його словами, учасникам "протесту" були поставлені задачі: створити картинку, розкачати ситуацію та розіграти спектакль.

Він розповів, скільки планували заплатити за участь в заворушеннях.

"Масовка - від 800 грн на людину, "тітішки" - 1200 грн, більш радикальні акції (запалювання шин) - 2500 доларів. Додатково виділили "касу" на штраф. Бо правоохоронці будуть затриматувати і будуть адмінпротоколи", - розповів він.

Клименко розповів, що учасники групи організаторів отримали авансом більше 1 млн гривень.

"Ми наразі визначаємо шляхи надходження цих грошей", - повідомив він.