Підготовча депутатська група визначилася з координаторами підгруп

Двоє представників партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук та Сергій Іонушас будуть координувати роботу підгруп Підготовчої депутатської групи. Це рішення прийняли під час засідання підготовчої групи нової Ради, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що перша підгрупа буде займатися комітетами, друга - організаційними питаннями (запрошення, розсадка в залі, - ред.).

"Друге питання - з обрання координатора першої підгрупи, якщо ви не заперечуєте, я б пропонував Руслана Стефанчука", - сказав голова групи, представник "Слуги народу" Дмитро Разумков.

Разумкова підтримали. Зазначимо, що координатором другої групи став Іонушас. Положення про Підготовчу депутатську групу було схвалене в цілому після дискусії, яку викликала норма про склад керівництва підгруп (питання про те, що вони не можуть представляти одну політичну силу), а також через те, що не всі члени Підготовчої групи ознайомилися з проектом положення.

Також під час засідання Стефанчук заявив, що кількість комітетів потрібно скоротити.

"Кількість комітетів потрібно скоротити, комітет має обслуговувати напрямок. Ми пропонуємо максимально обєднати комітети, які близькі за значенням", - сказав він.

Нагадаємо, наразі у парламенті проходить друге засідання для підготовки сесії нової Ради. Під час засідання народні депутати обговорюють кількість комітетів Ради. Також сьогодні будуть визначатися зі складом парламентських комітетів, хто з представників політичних сил може їх очолити.