Местами дождь и грозы, но до +15: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Завтра в Украине будет облачно. Временами прогнозируется небольшой дождь, в Карпатах небольшой снег. При этом в большинстве западных регионов и Одесской области ночью без существенных осадков.

Ночью и утром в западных и Одесских областях местами туман. Днем в южных и центральных областях местами грозы.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°, в западных областях ночью около 0°, днем 6-11° тепла (в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем от 1 мороза до 4° тепла).

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Погода в Киевской области

В области облачно с небольшим дождем.

Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 10-15°. В Киеве ночью 4-6° тепла, днем 11-13°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Напомним, на сегодня также прогнозировали дожди и мокрый снег. Однако в большинстве регионов плюсовая температура.

РБК-Украина также сообщало, что вчера западные регионы засыпали снегом. В некоторых областях остановился общественный транспорт.

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