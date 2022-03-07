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На підтримку армії та гумдопомогу зібрано вже понад 10,3 млрд гривень, - НБУ

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Київ, Понеділок 07 березня 2022 12:54
На підтримку армії та гумдопомогу зібрано вже понад 10,3 млрд гривень, - НБУ Фото: на підтримку армії та гумдопомогу зібрано вже понад 10,3 млрд гривень (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на сьогодні, 7 березня на підтримку армії та гуманітарну допомогу вже зібрано понад 10,3 млрд гривень. Кошти надходять як від українців, так і з-за кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Підтримка армії

Зокрема, допомога йде зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу.

З цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби військових понад 7,3 млрд грн, а саме:

  • на потреби Національної гвардії України - 950 млн грн (26.02.2022 - 450 млн грн.; 06.03.2022 - 500 млн грн);
  • на потреби Національної поліції України - 1 650 млн грн (28.02.2022 - 150 млн грн; 03.03.2022 - 700 млн грн; 06.03.2022 - 800 млн грн);
  • на потреби Міністерства оборони України - 4 285,8 млн грн (28.02.2022 - 182,3 млн грн; 01.03.2022 - 675 млн грн; 01.03.2022 - 168 млн грн; 02.03.2022 - 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 - 920 млн грн; 05.03.2022 - 341,2 млн грн);
  • на потреби Державної прикордонної служби - 420 млн грн (03.03.2022).

Наразі залишок коштів на спецрахунку становить 2,9 млрд грн.

Рахунок гуманітарних потреб

Станом на сьогодні, на рахунок Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, загалом було перераховано понад 63,2 млн грн в еквіваленті.

Наразі залишок коштів на рахунку Мінсоцполітики становить 63,2 млн грн.

"Отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на рахунок, відкритий Національним банком для гуманітарних цілей з України та з-за кордону, є Міністерство соціальної політики", - йдеться в повідомленні.

Як перерахувати допомогу

Як інформують у прес-службі НБУ, для допомоги громадянам, які потерпають від війни, перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки за посиланням: https://bank.gov.ua/ua/about/humanitarian-aid-to-ukraine

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