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Замість підтримки бізнесу влада лише ускладнює йому життя, - Рудик

Автор: Наталія Гурковська

Малий та середній бізнес в Україні має боротися з багатьма викликами одночасно. А влада замість підтримки тільки додає складнощів. Навіть коли цього можна уникнути, монобільшість тільки погіршує стан справ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера партії "Голос" Кіри Рудик.

За її словами, все це дуже нагадує актуальний нині серіал "Гра в кальмара".

"Зараз на Netflix вийшов дуже популярний серіал "Гра в кальмара" - про гру з випробуваннями, до яких неможливо підготуватись, бо правила тобі оголошують безпосередньо перед грою. Гра - смертельна. Це те, як відчуває себе підприємець в Україні. Як гравець у небезпечній грі, де йому потрібно просто вижити. Які три випробування цієї гри? Ви здивуєтесь, але вперше за довгий час це навіть не верховенство права і не тиск правоохоронців", - зазначила Кіра Рудик.

Перший виклик - це пандемія, уточнила лідерка політсили. Влада переклала на бізнес задачу переконувати людей вакцинуватись. Кількість хворих невпинно зростає, і зараз це в півтора рази більше, ніж в той же період минулого року. 61% опитаних підприємців кажуть: локдаун - це те, що може згубити їх справу.

Згідно з опитуваннями Європейської бізнес асоціації, з минулих карантинів не вийшла третина малих підприємців.

"Просто уявіть: кожен третій перестав працювати і сплачувати податки. Частина з них просто поїхала за кордон. Так виглядає українська "Гра в кальмара". Другий виклик - це рекордні ціни на газ. Тут малий і середній бізнес нічого не очікують від влади. Частина бізнесів закриється до весни. Інша частина змушена буде підняти ціну на кінцеву продукцію і на споживчі товари", - підкреслила Кіра Рудик.

Цей другий виклик зараз не здатні пережити половина опитаних підприємців, наголосила Кіра Рудик. А ось для тих, хто виживе після локдауну, хто має фінансову подушку, щоб адаптуватись до цін на газ, влада готує третій виклик - законопроект 5600, який обкладе додатковими податками тих, хто ще працює.

У серіалі, про який згадала Кіра Рудик, в кінці залишився тільки один гравець з майже 500 - влада теж хоче, щоб вижив тільки один бізнес? Чи, можливо, влада нарешті почне допомагати людям справи, замість того, щоб ставити їх перед новими і новими випробуваннями?

"Партія "Голос" не підтримує законопроект 5600. Ми переконані, що наразі влада повинна робити протилежне - усіма можливостями зберегти для людей можливість працювати та наймати співробітників, всіма способами зберігати робочі місця. Я пропонувала кілька першочергових кроків:

  • постанову щодо відміни ЄСВ для підприємців під час локдауну;
  • мораторій на перевірки під час локдауну;
  • виділення додаткових 10 млрд гривень на підтримку підприємців.

Ці та інші законопроекти на підтримку бізнесу має підтримати парламент", - підсумувала голова партії "Голос".

Нагадаємо, раніше Рудик заявляла, що парламент дев'ятого скликання має одразу кілька визначних відмінностей від попередніх.

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Кіра Рудик