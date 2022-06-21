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Підтримка вступу до НАТО та ЄС зростає: скільки в Україні залишилося противників

Фото: в Україні 4% противників вступу до ЄС та 10% противників вступу до НАТО (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

У середині червня 2022 року 87% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу у разі проведення референдуму (проти - 4%, не проголосували б - 8%). Підтримка вступу до ЄС одностайна серед представників усіх макрорегіонів та вікових груп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, 69% опитаних вірять у вступ до ЄС у перспективі 5 років (40% - протягом 1-2 років, 29% - до п’яти років). Ще 14% вірять, що Україна стане членом ЄС у наступні 5-10 років, 3% - за 10-20 років. Лише 7% не вірять, що Україна інтегрується до ЄС.

Зросла підтримка вступу до НАТО: на референдумі цю ініціативу підтримали б 76%, проти - 10%, не проголосували б 12%. У березні 2022 підтримували вступ до Альянсу 68%.

На відміну від вступу до ЄС вступ до НАТО обережніше сприймається мешканцями сходу країни (55% - за вступ, 20% - проти, 22% не прийшли б на голосування).

Опитування проведено 18-19 червня 2022 року по всій Україні за винятком тимчасово окупованих Росією територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Нагадаємо, за даними КМІС, у середині травня 42% українців вважали, що в нинішніх умовах може бути прийнятно замість НАТО отримати гарантії безпеки від таких держав, як США, Велика Британія, Німеччина, Франція тощо. Але водночас 39% продовжують наполягати, що лише вступ до НАТО зможе забезпечити безпеку Україні і тому відмовлятися від цього не можна.

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