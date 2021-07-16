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Підтримка НАТО і нове партнерство: Байден і Меркель підписали "Вашингтонську декларацію"

Автор: Артур Родивилов

США і Німеччина підписали "Вашингтонську декларацію" про загальні принципи. Прихильність демократії закріпили Джо Байден і Ангела Меркель за підсумками переговорів у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст, опублікований на сайті Білого дому.

Вашингтон і Берлін зобов'язуються захищати "відкритий світ".

Як пояснив Байден, це документ підтверджує прихильність твердим демократичним принципам, які лежать в основі обох країн, а також те, як вони будуть їх застосовувати.

"Ми будемо відстоювати демократичні принципи і загальні права, коли ми бачимо, що Китай або будь-яка інша країна працюють над тим, щоб підірвати вільне і відкрите суспільство", - пояснив Байден.

У декларації повідомляється, що всі нації у визначенні свого політичного устрою мають бути вільні від іноземного втручання.

Згідно з документом, ФРН і США також обіцяють боротися за цілісну, вільну і мирну Європу, підтримувати НАТО і розвивати існуючі союзи.

Крім того, країни оголосили про запуск кліматичного та енергетичного партнерства.

Додамо, напередодні зустрічі Байдена і Меркель президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що вони не прийматимуть рішень щодо України без України

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Джозеф БайденАнгела Меркель