Підтримка дострокових виборів в Україні різко зросла

Число прихильників дострокових парламентських виборів протягом останнього місяця зросло з 72% до 88%. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 8-12 червня.

За даними опитування, проти дострокових виборів виступають 8% громадян України (у травні таких було 18%).

Дві третини (67%) опитаних вважають, що новообраний парламент буде більш ефективним ніж попередній.

При цьому 82% респондентів вважають, що оскарження групою народних депутатів у Конституційному суді указу президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів є не стільки захистом законності, як спробою народних обранців продовжити свої повноваження хоча б на кілька місяців. Іншої думки в цьому питанні лише 9% респондентів.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 8-12 червня 2019 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка вибірки - 2,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6-9 червня, якби дострокові парламентські вибори відбувалися в Україні в найближчу неділю, у голосуванні готові були взяти участь близько 84% громадян. За даними опитування, у Верховну раду проходять п'ять партій.