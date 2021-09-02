ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Підтримка була, термінів не було: Зеленський обговорив з Байденом членство в НАТО

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 02 вересня 2021 02:14
Підтримка була, термінів не було: Зеленський обговорив з Байденом членство в НАТО Колаж РБК-Україна: Джо Байден та Володимир Зеленський, президенти США та України
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський розкрив подробиці розмови з лідером США Джо Байденом про вступ України до НАТО. За його словами, конкретні терміни євроатлантичної інтеграції нашої держави на переговорах не визначили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави держави у Вашингтоні.

"Підтримка була. Термінів не було. Ми говорили багато про НАТО. Про це питання. Про те місце, роль, де Україна в цьому Альянсі, окрім змін в Конституції. Яка реальність України в НАТО", - сказав Зеленський.

Водночас український президент додав, що Байден під час переговорів висловив особисту підтримку членства України в НАТО.

"Президент особисто підтримує Україну щодо членства в НАТО, але яким буде шлях (до членства в Альянсі - ред.), зараз мені складно сказати", - пояснив глава держави.

Нагадаємо, на початку зустрічі у Білому домі Зеленський сказав, що хоче обговорити з Байденом терміни вступу України до НАТО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Джозеф Байден НАТО
NEWS
Україна та США зробили спільну заяву про стратегічне партнерство: головні тези
Україна та США зробили спільну заяву про стратегічне партнерство: головні тези
DAILY
"Талібан" розправив плечі. Що чекає Байдена і Афганістан після виходу військ США
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Талібан" розправив плечі. Що чекає Байдена і Афганістан після виходу військ США