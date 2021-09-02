Підтримка була, термінів не було: Зеленський обговорив з Байденом членство в НАТО

Президент Володимир Зеленський розкрив подробиці розмови з лідером США Джо Байденом про вступ України до НАТО. За його словами, конкретні терміни євроатлантичної інтеграції нашої держави на переговорах не визначили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави держави у Вашингтоні.

"Підтримка була. Термінів не було. Ми говорили багато про НАТО. Про це питання. Про те місце, роль, де Україна в цьому Альянсі, окрім змін в Конституції. Яка реальність України в НАТО", - сказав Зеленський.

Водночас український президент додав, що Байден під час переговорів висловив особисту підтримку членства України в НАТО.

"Президент особисто підтримує Україну щодо членства в НАТО, але яким буде шлях (до членства в Альянсі - ред.), зараз мені складно сказати", - пояснив глава держави.