Підтримують польську армію: солдати із Британії допомагають прикордонникам

Перші британські солдати, які прибули на польсько-білоруський кордон, підтримують армію Польщі. Вони допомагають нести службу прикордонникам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра оборони Польщі Маріуша Блащака у Twitter.
"Перші солдати з Великої Британії підтримують польську армію на польсько-білоруському кордоні. Завдання британських солдатів - відремонтувати тимчасову огорожу, а також підтримувати та розчищати дорожнє сполучення", - зазначив Блащак.
Тиждень тому президент Польщі Анджей Дуда видав рішення, в якому йдеться про те, що 155 солдатам армії Британії дозволяється залишатися в країні до кінця квітня 2022 року. Ці норми стосуються й 150 естонських солдатів, які також прибули на кордон для допомоги колегам.
Нагадаємо, що службовці Збройних сил Естонії прибули до Польщі для підтримки європейських колег, які забезпечують охорону польсько-білоруського кордону. Вони зводитимуть та ремонтуватимуть загородження.