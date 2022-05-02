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Підтримувала окупацію. У Миколаївській області депутатці райради оголосили підозру

Фото: депутутці Баштанської райради оголосили підозру (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Юрченко

Депутатці Баштанської райради Миколаївської області оголосили про підозру у колабораційній діяльності. Вона підтримувала окупацію та допомагала російським військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що з 19 березня жінка вступила у злочинну змову з окупантами, які захопили місто Снігурівка. Вона допомагала російським військовим, організовувала заходи політичного характеру. Крім того, депутатка забезпечувала їх житлом і продуктами, погодившись фактично виконувати функції управління містом від імені та в інтересах окупаційного режиму.

Також колаборантка займалась розподілом гуманітарної допомоги начебто від імені РФ. Ці заходи висвітлювалися у пропагандистських ЗМІ. Щобільше, вона контролювала і організовувала переміщення мешканців до тимчасово окупованого ворожими військами Херсона.

Депутатці заочно оголосили підозру у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, у Донецькій області викрили підлітка, який передавав окупантам дані про місця дислокації ЗСУ.

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Війна Росії проти УкраїниМиколаївська область