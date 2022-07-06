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Підтримував "русский мир": працівнику оборонного заводу Києва повідомили про підозру

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Середа 06 липня 2022 12:21
Підтримував "русский мир": працівнику оборонного заводу Києва повідомили про підозру Фото: працівнику оборонного заводу Києва повідомили про підозру (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Києві повідомили про підозру працівнику столичного оборонного заводу. Чоловік публічно заперечував війну проти України й закликав підтримувати рішення Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру мешканцю столиці за фактом виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України та глорифікації російських військовослужбовців", - пише пресслужба.

Згідно з даними слідства, чоловік заперечував збройну агресію Росії проти України, а також закликав підтримувати рішення країни-окупанта. Водночас працівник заводу поширював серед своїх колег пропагандистські лозунги про "велич" російських окупантів, а також агітував за "русский мир".

"Наразі слідчі дії у кримінальному провадженні тривають", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно українські спецслужби викрили російську агентуру ФСБ. До її складу входили чиновники Кабміну та Торгово-промислової палати України.

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