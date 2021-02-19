Підробляли паспорти України і ЄС: у Чернівецькій області робили фальшиві документи

За даними слідства, 47-річний мешканець Чернівецької області організував злочинну схему збагачення шляхом виготовлення і збуту документів підтвердження особи. До схемі він залучив двох жителів Чернівців у віці 46 і 66 років.

Члени угруповання підробляли ID-картки громадянина України, українські паспорти і різних країн Євросоюзу, свідоцтва про смерть громадян України, водійські посвідчення України та країн ЄС, свідоцтва про народження громадян ЄС. Також злочинці робили документи для отримання громадянства України та Румунії.

18 лютого поліція провела 18 обшуків за місцями проживання членів злочинної групи, в їхніх автомобілях і офісних приміщеннях. Під час обшуків вилучили обладнання для виготовлення документів, підроблені паспорти громадян ЄС, свідоцтва про освіту, підроблені довідки про негативному результаті ПЛР-тесту на коронавірус для виїзду за кордон, заготівлі свідоцтв про народження, печатки і штампи, комп'ютерної техніки, марки акцизного податку.