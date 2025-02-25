Налог на подарки для украинцев: кто и сколько должен уплатить в госбюджет

В Украине налогообложению подлежат многие движимые и недвижимые активы. Уже более 10 лет украинцам также надо платить налоги и за подарки, стоимость которых превышает определенный лимит.

О том, за какие подарки придется платить налог и кому, – читайте в обзоре журналиста РБК-Украина Алика Сахно.

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В Украине налогообложение подарков стало обязательным с 2011 года, когда были внесены изменения в Налоговый кодекс. С тех пор система налогообложения подарков стала четко определенной, с конкретными ставками налогов и правилами для различных категорий получателей.

Какие подарки подлежат налогообложению

Согласно действующему законодательству, подарок – это денежные средства или другие активы, льготы, преимущества, услуги, нематериальные активы, которые предоставляются или получаются бесплатно, или по цене ниже минимальной по рынку.

"Налогообложение подарков зависит от их стоимости. Если стоимость подарка не превышает 25% минимальной заработной платы (в 2025 году это 2000 гривен –ред.), такой подарок не подлежит налогообложению. Однако это правило не касается денежных средств, для которых предусмотрены отдельные условия", –рассказала в комментарии РБК-Украина Евгения Скворцова, юрист адвокатского объединения "Мисечко и Партнеры".

По словам Скворцовой, если стоимость подарка превышает указанную сумму, то излишек облагается налогом как дополнительное благо по ставке налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военным сбором (ВС).

Стоимость подарка определяется в соответствии с его рыночной ценой на момент дарения. Рыночная цена устанавливается на основе стоимости аналогичных товаров на рынке в подобных экономических условиях. Для подтверждения стоимости могут быть использованы документы, подтверждающие покупку подарка, например, чек или квитанция. Проведение дополнительной оценки не является обязательным.

Относительно подарка в виде денег, то уплатить налог придется независимо от суммы, даже если их стоимость не превышает 25% минимальной заработной платы. ⁣То есть, если физическое лицо получает денежный подарок, оно должно уплатить налог на доходы физических лиц (5% в случае подарка от лица, не являющегося родственником первой или второй степени родства), а также военный сбор.

Кто и как должен уплачивать налог

Когда подарок получен от физического лица, то одаренное лицо (получившее подарок) несет ответственность за уплату налога на доходы физических лиц, который нужно перечислить в государственный бюджет.

Работодатели, которые покупают на праздники подарки для сотрудников или их детей, должны правильно их оформить при достижении ценовой отметки налогообложения. В общем подарки можно предоставлять только тем работникам, которые находятся на своих рабочих местах, а также тем, кто работает дистанционно, но находится на территории Украины.

Правильное документальное оформление таких расходов необходимо для избежания проблем с налоговыми органами и определения, подлежат ли они налогообложению.

Подарки могут быть оплачены:

безналично со счета предприятия (ФОП) – оплата подтверждается выпиской банка с этого счета;

за наличные доверенным лицом. В этом случае доверенное лицо должно предоставить авансовый отчет. К авансовому отчету прилагаются документы о проведенных расчетах (фискальный чек РРО/ПРРО, квитанция, товарный чек и т. п.).

В бухгалтерии юридического лица приобретенные подарки должны быть приняты к учету на основе первичных документов, предоставленных продавцом, таких как накладная, фискальный чек или товарный чек. Также, поскольку подарки выдаются работникам, нужно составить ведомость об их получении. Факт получения подтверждается подписями работников, что позволяет зафиксировать передачу подарка.

Налог на подарки не платят лица, получившие их от родственников первой или второй степени родства. К первой степени родства относятся: дети, супруги и родители дарителя. Ко второй степени родства относятся: родные братья и сестры, дедушка и бабушка по обеим линиям.

Какая ставка налога на подарки

Законодательством не предусмотрены специальные налоговые льготы по налогообложению подарков в период военного положения. Таким образом, действуют общие правила налогообложения, предусмотренные Налоговым кодексом Украины.

В частности, действуют следующие ставки налогообложения подарков:

Нулевая ставка – для подарков от членов семьи первой и второй степени родства (родители, дети, супруги, родные братья/сестры, бабушка и дедушка).

5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора – для подарков от лиц, которые не являются родственниками первой или второй степени родства.

18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора – для подарков от нерезидентов.

Доход, полученный в виде подарка от физического лица, нужно указать в годовой налоговой декларации. Однако нерезиденты обязаны уплатить налог до нотариального оформления договора или, в сельской местности, до оформления договора уполномоченным должностным лицом местного органа самоуправления. Это правило не распространяется на лиц, получивших подарки, не подлежащие налогообложению, или на тех, кто уже уплатил налоги и сбор до получения подарка.

В реальности украинцы пренебрегают соответствующими налоговыми нормами или даже не знают о такой обязанности. Тогда как и Налоговая служба не особо уделяет этому вопросу внимание, учитывая, что ресурсы, потраченные на поиск потенциальных неплательщиков налогов на подарки, едва ли можно компенсировать штрафами за эти нарушения.