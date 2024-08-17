RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Налоговые стимулы для всех производителей ВИЭ должны быть одинаковыми, - Трохимец

Фото: налоговые стимулы для всех производителей ВИЭ должны быть одинаковыми (pixabay)
Автор: Александр Мороз

Налоговые стимулы для всех производителей ВИЭ должны быть одинаковыми.

Об этом сообщает вице - президента по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты Александра Трофимца.

По его словам, когда в 2020 году пересматривалась концепция строительства объектов "зеленой" энергетики, оказалось, что солнечных станций построили больше, чем планировали. А вот ветроэлектростанций на тот момент было гораздо меньше, чем предполагалось.

"По моему мнению, нужно было бы делать условия одинаковыми для всех, кто занимается альтернативной энергетикой. Тем более что альтернативная энергетика ветра и солнца - это то, что можно сделать быстро, прямо сейчас. Потому что атомную электростанцию за год за два и три не построишь. А солнечную и ветровую можно сделать даже в течение нескольких месяцев", – подчеркнул Трофимец.

Он добавил, что сейчас спрогнозировать объемы производства ветроэлектростанций стало гораздо проще, чем в 2015 году.

Напомним, в конце июля в Раде зарегистрировали законопроект № 11455. Он предлагает освободить от ввозной пошлины оборудование для ветроэнергетики. Ранее такие изменения уже были приняты для солнечных станций, газовых установок и систем накопления энергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News