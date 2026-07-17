Налоговые льготы для ФОП на время службы: как их оформить

Кого касаются льготы

Право на налоговые льготы имеют ФОПы и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность и призванные во время мобилизации или проходящие военную службу по контракту.

Ключевое условие – человек должен быть зарегистрирован как ФОП или самозанятое лицо еще до момента призыва или заключения контракта.

От чего освобождают

На весь период военной службы (но не ранее 24 февраля 2022) защитники освобождаются от обязанности:

начислять и уплачивать налог на доходы физических лиц, единый налог, военный сбор и единый социальный взнос;

представлять налоговую отчетность по этим налогам.

Льгота действует даже если у ФОП есть наемные работники или он продолжает получать доход от хозяйственной деятельности во время службы.

Сроки действия льготы

Увольнение начинается с 1-го числа месяца, в котором человека призвали или в котором он подписал контракт, и продолжается до последнего дня месяца, в котором произошла демобилизация.

Как оформить

Для оформления нужно подать в налоговую службу по месту регистрации копию военного билета или иного документа, подтверждающего призыв на военную службу во время мобилизации.

Вместо военного билета можно подать копию контракта – если в контролирующем органе нет сведений о мобилизации или заключении контракта.

Для поддержки предпринимателей-защитников в территориальных органах ГНС созданы специальные временные рабочие группы и работают отдельные горячие линии.