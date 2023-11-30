Налоговые проверки и новый механизм для ВПЛ: что изменится с 1 декабря в Украине

Налоговые проверки бизнеса

В Украине возобновят проверки бизнеса с 1 декабря после отмены действовавшего с начала полномасштабной войны моратория. Проверки должны были вернуться еще с 1 ноября 2023, однако Рада перенесла срок на месяц.

Документальные плановые налоговые проверки могут проводить в отношении:

предпринимателей, осуществляющих реализацию подакцизной продукции;

представителей бизнеса в области организации и проведения азартных игр;

налогоплательщиков, оказывающих финансовые, платежные услуги;

нерезидентов, осуществляющих в Украине деятельность через обособленные подразделения, постоянные представительства и/или обособленные подразделения.

Мораторий на проверки продолжит действовать для ФЛП 1 и 2 группы – до 1 декабря 2024. Также проверки отсрочили для предпринимателей, налоговым адресом которых являются временно оккупированные территории и территории активных/возможных боевых действий.

Правила ввоза гуманитарной помощи

Согласно постановлению Кабмина, с 1 декабря 2023 в Украине будут действовать новые правила оформления гуманитарной помощи при ее ввозе и учете.

Декларирование переходит в электронную форму. Если раньше ввоз гуманитарки проходил по месту пересечения таможенной границы Украины путем подачи декларации, то нововведения предусматривают введение Автоматизированной системы регистрации. Механизм будет включать:

регистрацию получателя гуманитарной помощи, который планирует завозить груз с помощью электронной подписи;

формирование декларации с уникальным номером, содержащим информацию о товаре, его количестве и т.п.;

представление отчета о распространении гуманитарной помощи организациями, которые завезли ее, до 15 числа каждого месяца.

Фото: автоматизированная система регистрации ввоза гуманитарной помощи (facebook.com/MLSP.gov.ua)

Стоит отметить, что возможность подавать бумажные декларации после 1 декабря останется. Благотворительные фонды и волонтерские организации смогут оформлять гумпомощь по привычным процедурам.

Кабмин установил переходный период до 1 апреля 2024 года, когда можно будет пользоваться как бумажным, так и цифровым механизмом.

Помощь ВПЛ

В конце ноября правительство внесло изменения в механизм назначения выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ):

переселенцы, которые обращаются впервые за помощью и находились за границей более 30 дней, могут обращаться за назначением выплат через 15 рабочих дней после возвращения в Украину.

ВПЛ, которые вернулись в Украину после 1 августа, но ранее потеряли помощь из-за пребывания за границей более 30 дней, выплату будут назначать по личному обращению.

ВПЛ, которые после 1 августа 2023 вынуждены были повторно покинуть свои дома из-за обязательной/принудительной эвакуации смогут получать помощь в течение еще 6 месяцев.

переселенцы будут получать выплаты через 3 месяца после даты завершения боевых действий или временной оккупации в населенных пунктах, из которых они переместились. Ранее выплаты прекращались на следующий месяц.

К тому же правительство будет стимулировать ВПЛ к трудоустройству.

Так, переселенцам (трудоспособного возраста, которые не работают) в течение 3-х месяцев после назначения помощи нужно будет либо стать на учет в Государственную службу занятости, либо получить другую помощь по программам Минэкономики по трудоустройству, либо трудоустроиться, зарегистрироваться как ФЛП или получить ваучер на обучение и т.д.

Это будет касаться ВПЛ, которые впервые обратятся по назначению соцвыплат после принятия изменений Правительства (21 ноября 2023 года).

Относительно суммы выплат, она остается на уровне 2-3 тыс. грн. Украинцам, получавшим помощь до 1 августа 2023, сроки выплат продлили до конца января 2024 года.

Фото: через 3 месяца после назначения выплат ВПЛ должны найти работу или стать на учет в Госслужбе занятости (Getty Images)

Изменения в уплате налогов

Заполнять платежки на внесение налогов с 1 декабря нужно будет по измененным правилам. Нововведения связаны с изменениями в платежной инфраструктуре и внедрением международных стандартов. Количество полей в платежной инструкции минимизировали и структурировали.

ФЛП и юридическим лицам в поле платежек под названием "Назначение платежа" следует указывать:

код уплаты налогов и ЕСВ;

название налога или ЕСВ и период, за который он уплачивается.

К примеру, в поле "Назначение платежа" при уплате Единого взноса на обязательное социальное страхование за IV квартал этого года нужно будет указать: "101 ЕСВ за IV квартал 2023 года".

Что будет с тарифами

В декабре украинцам не стоит беспокоиться о повышении тарифов на коммуналку. Основные тарифы (отопление, горячая вода, распределение газа) остаются неизменными согласно решению Кабмина о моратории до конца действия военного положения в стране и еще полгода после него.

Тарифы на газоснабжение зафиксированы для потребителей НАК "Нафтогаз" – это 7,96 грн/куб.м.

Тарифы на водоснабжение тоже без изменений.

Недавно глава НКРЭКУ Константин Ущаповский спрогнозировал возможный рост тарифов на электроэнергию до 3 грн/кВт*ч. Но в Минэнерго заявили, что пока цены на свет для населения не планируют повышать. В настоящее время тариф составляет 2,64 грн/кВт*ч.

Субсидии

Украинцы в декабре продолжат получать субсидии, ранее начисленные на отопительный сезон 2023/2024 автоматически или по обращению.

При этом глава Кабмина Денис Шмыгаль сообщил о запуске экспериментального проекта по дополнительному обеспечению населения дровами или углем, если у домохозяйства нет возможности отапливать помещение газом.

По его словам, предельный размер субсидии на приобретение твердого печного бытового топлива теперь вырастет более чем вдвое и составит 16,2 тыс. грн в год для одной семьи.

Льготу перечислят автоматически, но до 1 декабря необходимо дать согласие ПФУ на передачу данных международному донору для оплаты повышенного размера поддержки.

Согласие можно предоставить в ответ на смс-сообщение, которое поступит семьям, уже получающим льготы или субсидии на твердое печное топливо, онлайн в электронном кабинете Пенсионного фонда или обратившись в отделение ПФУ.

Фото: для получения дополнительных льгот на твердое топливо нужно дать согласие онлайн или в учреждениях ПФУ (facebook.com/decentralizationua)

Новый график "Укрзалізниці"

С приближением горнолыжного сезона и зимних праздников "Укрзалізниця" вводит изменения в график движения популярных маршрутов внутри страны с 10 декабря.

Шесть рейсов получили улучшение:

№193/192 Кривой Рог - Ясиня. Будет курсировать через день и впервые соединит прямым сообщением Кривой Рог с Карпатами;

Будет курсировать через день и впервые соединит прямым сообщением Кривой Рог с Карпатами; №145/146 Сумы - Рахов. Даст сообщение севера с горнолыжными курортами Прикарпатья и Закарпатья;

Даст сообщение севера с горнолыжными курортами Прикарпатья и Закарпатья; №365/366 Луцк - Рахов. Позволит жителям Луцка и Ровно поехать в Моршин, Долину, Калуш, Франковск, Яремче, Буковель, Ворохту;

Позволит жителям Луцка и Ровно поехать в Моршин, Долину, Калуш, Франковск, Яремче, Буковель, Ворохту; №345/346 Ужгород - Черновцы. Будет курсировать ежедневно, возобновит прямое сообщение Закарпатья с Буковиной через популярный горнолыжный курорт в Славское;

Будет курсировать ежедневно, возобновит прямое сообщение Закарпатья с Буковиной через популярный горнолыжный курорт в Славское; №28/27 Киев - Мукачево. Заложен в расписании на пиковые даты, соединит столицу со Славским и Закарпатьем новым дневным сообщением;

Заложен в расписании на пиковые даты, соединит столицу со Славским и Закарпатьем новым дневным сообщением; №368/367 Луцк - Ужгород. Даст сообщение Луцку со Львовом, Славским, Мукачево и Чопом.

Праздники по новому календарю и выходные

На декабрь приходится немало праздничных дней. По новому календарю важные религиозные даты сместились почти на две недели раньше:

6 декабря (вместо 19 декабря) – День святого Николая;

(вместо 19 декабря) – День святого Николая; 25 декабря (вместо 7 января) – Рождество Христово;

(вместо 7 января) – Рождество Христово; 31 декабря (вместо 13 января) – Щедрый вечер, Маланки.

Рождество Христово относится к списку государственных праздников. С 2023 года в Украине его будут праздновать официально только 25 декабря. Однако выходного не будет из-за военного положения в стране.

Таким образом, выходные дни в декабре 2023: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 число.