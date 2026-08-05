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Налоговая скидка за аренду жилья для ВПО: условия и необходимые документы

22:00 05.08.2026 Ср
3 мин
Льгота действует не для всех переселенцев, есть важные ограничения
aimg Валерия Абабина
Фото: ВПЛ могут вернуть часть налога за аренду жилья (Getty Images)

Внутри перемещенные лица могут вернуть часть уплаченного НДФЛ за расходы по аренде жилья. Для этого следует подать налоговую декларацию и подтвердить право на скидку документами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Главное:

  • Кто имеет право: ВПО, не имеющие в собственности подходящего жилья (кроме жилья на оккупированных территориях) и не получающих бюджетных выплат на проживание.
  • Что подать: годовую декларацию, справку ВПО, договор аренды и документы об оплате.
  • Когда: декларацию нужно подать до 31 декабря года, следующего за отчетным.

Что такое налоговая скидка

Налоговая скидка – это возможность вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц за счет расходов, которые плательщик осуществил в течение отчетного года и документально подтвердил.

Для ее получения нужно подать годовую налоговую декларацию об имущественном положении и доходах – сделать это необходимо до 31 декабря года, следующего за отчетным.

В скидку можно включить только фактически понесенные расходы, подтвержденные квитанциями, чеками, платежными документами или договором, в котором указаны стоимость услуг и сроки оплаты.

Кто из ВПО имеет право на скидку

Право на налоговую скидку за аренду жилья возникает при двух условиях. Во-первых, плательщик и члены его семьи первой степени родства не имеют в собственности пригодного для проживания жилья (кроме жилья на временно оккупированных территориях).

Во-вторых, плательщик не получает предусмотренные законодательством бюджетные выплаты для компенсации расходов на проживание.

Какие документы нужны

Для подтверждения права на скидку в налоговый орган по месту учета следует подать налоговую декларацию об имущественном положении и доходах, копию справки о взятии на учет ВПО, копию договора аренды жилья и документы, подтверждающие оплату аренды.

Кроме того, потребуются сведения для идентификации членов семьи, а также документы, подтверждающие отсутствие условий, лишающих права скидки.

Такими документами могут быть выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество или информация от органов соцзащиты о неполучении адресной помощи на проживание.

Важные нюансы

Договор аренды жилья должен быть заключен в письменной форме – именно он подтверждает факт арендных отношений между собственником жилья и жильцом.

Подать декларацию можно в налоговый орган, в котором плательщик состоит на учете.

В случае изменения адреса проживания или других персональных данных ВПО должны сообщить об этом налоговую, подав соответствующее заявление для внесения изменений в Государственный реестр физических лиц - налогоплательщиков.

Напомним, с 1 января 2026 года право на налоговую скидку по расходам на аренду жилья получили также участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны.

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