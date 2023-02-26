Налоговая политика правительства и комитета ВР не способствует росту доходов населения, - эксперт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экономиста Бориса Кушнирука.

"Политика правительства абсолютно бездарна и точно не способствует тому, чтобы можно было в стране существовать. Причем проблема состоит в том, что, с одной стороны, есть абсолютно идиотская политика в отношении фискальной политики", - заявил Кушнирук.

Экономист подверг критике отказ властей от кардинального сокращения налоговой нагрузки на бизнес, которое способствовало бы появлению рабочих мест и выходу части экономики из тени.

Он также подчеркнул, что непосредственная задача для государства – развитие экономики, содействие занятости, рост доходов населения, однако эта задача провалена.

Отдельное внимание Кушнирук уделил провальной работе комитета Верховной рады по налоговой и таможенной политике.

"Они (депутаты, - ред.) по большому счету, особого влияния не имеют. Решения принимают не они. Даже банальные вещи. Я писал историю по табачной отрасли. Там до забавных вещей. Даже Гетманцев стоит среди авторов законопроекта, вполне адекватного, о регулирование контроля за движением табака. Потом вместо этого проекта появляется проект лоббиста, который, как известно, просто имеет бизнес на этом рынке, и все, начинают закладываться вещи, которые просто создают коррупционные возможности и все остальное", - добавил экономист.

По его словам, все 5 составляющих экономической политики - фискальная, бюджетная, таможенная, регуляторная и монетарная политика - правительством и Верховной радой регулируются ошибочно.