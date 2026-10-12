Налоги на доходы из-за границы: в ГНС объяснили, что нужно задекларировать и какие ставки

Украинцы, получающие доходы за границей, в большинстве случаев должны задекларировать их в Украине и уплатить соответствующие налоги. Это касается, в частности, денег от аренды недвижимости, продажи имущества, дивидендов, процентов, наследства и других поступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

Какие доходы из-за границы нужно декларировать

Доходы, полученные за пределами Украины, подлежат декларированию и налогообложению, если для них не предусмотрено освобождение в соответствии с Налоговым кодексом Украины или международными договорами.

Речь идет о доходах, которые получают налоговые резиденты Украины от деятельности за рубежом. К ним могут относиться:

дивиденды и проценты;

роялти;

доходы от аренды имущества;

деньги от продажи имущества за границей;

наследство и подарки;

выигрыши;

другие доходы, полученные за пределами Украины.

Такие поступления включаются в общий годовой налогооблагаемый доход физического лица - налогового резидента Украины.

Какие налоги нужно уплатить

По общему правилу, доходы из-за границы облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 18%.

В то же время для отдельных видов доходов предусмотрены специальные ставки. В частности, дивиденды, начисленные нерезидентами, облагаются налогом по ставке 9%.

Кроме того, иностранные доходы физических лиц являются объектом обложения военным сбором по ставке 5%.

Двойное налогообложение

Если человек уже уплатил налог с иностранного дохода за границей, в определенных случаях он может отнести эту сумму при определении налоговых обязательств в Украине. Это позволяет избежать двойного налогообложения в пределах, предусмотренных международными договорами.

Для этого при подаче годовой налоговой декларации требуется:

указать сумму налога, уплаченного за границей;

иметь документальное подтверждение уплаты налога в другом государстве;

учесть положения соответствующего международного договора Украины об избежании двойного налогообложения.

Таким образом, получение дохода за пределами Украины само по себе не освобождает налогового резидента от обязанности декларировать его. В то же время при определенных условиях налоги, уплаченные за границей, можно засчитать в Украине.

Отметим, что налогообложение доходов физических лиц регулируется разделом IV Налогового кодекса Украины. Порядок обложения иностранных доходов определен, в частности, пунктом 170.11 статьи 170 Кодекса.