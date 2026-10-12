Налоги на доходы из-за границы: в ГНС объяснили, что нужно задекларировать и какие ставки
Украинцы, получающие доходы за границей, в большинстве случаев должны задекларировать их в Украине и уплатить соответствующие налоги. Это касается, в частности, денег от аренды недвижимости, продажи имущества, дивидендов, процентов, наследства и других поступлений.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.
Какие доходы из-за границы нужно декларировать
Доходы, полученные за пределами Украины, подлежат декларированию и налогообложению, если для них не предусмотрено освобождение в соответствии с Налоговым кодексом Украины или международными договорами.
Речь идет о доходах, которые получают налоговые резиденты Украины от деятельности за рубежом. К ним могут относиться:
- дивиденды и проценты;
- роялти;
- доходы от аренды имущества;
- деньги от продажи имущества за границей;
- наследство и подарки;
- выигрыши;
- другие доходы, полученные за пределами Украины.
Такие поступления включаются в общий годовой налогооблагаемый доход физического лица - налогового резидента Украины.
Какие налоги нужно уплатить
По общему правилу, доходы из-за границы облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 18%.
В то же время для отдельных видов доходов предусмотрены специальные ставки. В частности, дивиденды, начисленные нерезидентами, облагаются налогом по ставке 9%.
Кроме того, иностранные доходы физических лиц являются объектом обложения военным сбором по ставке 5%.
Двойное налогообложение
Если человек уже уплатил налог с иностранного дохода за границей, в определенных случаях он может отнести эту сумму при определении налоговых обязательств в Украине. Это позволяет избежать двойного налогообложения в пределах, предусмотренных международными договорами.
Для этого при подаче годовой налоговой декларации требуется:
- указать сумму налога, уплаченного за границей;
- иметь документальное подтверждение уплаты налога в другом государстве;
- учесть положения соответствующего международного договора Украины об избежании двойного налогообложения.
Таким образом, получение дохода за пределами Украины само по себе не освобождает налогового резидента от обязанности декларировать его. В то же время при определенных условиях налоги, уплаченные за границей, можно засчитать в Украине.
Отметим, что налогообложение доходов физических лиц регулируется разделом IV Налогового кодекса Украины. Порядок обложения иностранных доходов определен, в частности, пунктом 170.11 статьи 170 Кодекса.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что денежные подарки от близких родственников, в том числе родителей, детей, мужа или жены, не облагаются НДФЛ и военным сбором независимо от суммы. В то же время переводы от дальнейших родственников или посторонних лиц могут облагаться налогом, а для подтверждения происхождения значительных сумм следует хранить банковские выписки и документы о родстве.
Также мы писали, что имущество и средства, полученные во время раздела совместной собственности после развода, не облагаются НДФЛ и военным сбором. Например, если одному из бывших супругов достается квартира, а другому - автомобиль или денежная компенсация, подавать декларацию только поэтому не нужно.