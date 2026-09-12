Переводы от родственников на карту: когда за них придется платить налог

Перевод средств от родителей, жены или ребенка на карточку сам по себе не создает налогового обязательства. Впрочем, в ряде случаев такие поступления все же облагаются налогом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий управляющего партнера АО "Юридическая компания WINNER", кандидата юридических наук, адвоката Игоря Ясько.

Главное: Перевод от близких – не доход автоматически. Налоговые последствия зависят от правовой природы средств и улик, а не от назначения платежа в банке. Нулевая ставка без лимита суммы. Для родственников 1-2 степени действует 0% НДФЛ без военного сбора, и сумма перевода не имеет значения. Другие дарители – 10%. Подарок от дальнего родственника или постороннего лица облагается налогом 5% НДФЛ и 5% военного сбора, от нерезидента - 18% НДФЛ. Главное – объяснить источник. Риск возникает, когда человек не может подтвердить, кто и зачем перевел значительную сумму. Сохраняйте документы. Выписку, четкое назначение платежа, документы о родстве, а при больших суммах – договор дарения.

Поступления от родителей, детей, мужа или жены сами по себе не создают налогового обязательства – если это действительно подарок или другая семейная передача средств, а родство можно подтвердить.

По словам адвоката, налоговые последствия зависят не от назначения платежа в банке, а от правовой природы средств и доказательств, которые человек может предоставить по запросу.

"Перевод от мамы, сына или жены на карточку – это не автоматически 'неподтвержденный доход', с которого следует платить налоги", - отметил адвокат.

Кто не платит налог

К родственникам первой степени относятся родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные. Вторая степень – это родные братья и сестры, баба, дед и внуки. Если средства поступили в подарок от этих лиц, применяется ставка 0% НДФЛ, военный сбор также не уплачивается.

Размер перевода для этого правила значения не имеет – это не льгота "до определенной суммы". При этом правильнее говорить не просто о переводе, а о даровании средств: статья 174 Налогового кодекса распространяет на подарки от физических лиц те же правила, что и на наследство.

Когда возникает налог

Если средства передает родственник, не относящийся к первой или второй ступени, или постороннее лицо - например, тетя, дядя, двоюродный брат, крестный, друг или сожитель без зарегистрированного брака, - подарок облагается налогом по ставке 5% НДФЛ и 5% военного сбора. Совокупно это 10% суммы.

Если даритель или получатель имеет статус нерезидента, применяется ставка 18% НДФЛ. Получатель облагаемого налогом подарка должен задекларировать доход: декларация подается до 1 мая следующего года, а налог уплачивается до 1 августа.

Какие документы следует хранить

Для обычных бытовых переводов между близкими родственниками закон не требует нотариального договора. Но чем больше сумма, тем важнее иметь доказательную базу:

банковскую квитанцию или выписку с указанием плательщика и получателя;

понятное назначение платежа - например, "дар от матери" или "перевод жене на семейные нужды";

документы о родстве: свидетельства о рождении, браке, усыновлении;

при больших суммах – простой письменный договор дарения средств.

Главный риск

По словам эксперта, риск возникает не из-за самого факта поступления на карточку, а тогда, когда человек не может объяснить, кто и на каком основании перечислил ему значительную сумму.

"Фраза 'это помощь от родственников' без документов может быть недостаточной, если налоговая задаст вопрос об источнике происхождения средств", - подчеркнул адвокат.

Он также обратил внимание, что не каждый семейный перевод является подарком. Возврат долга, перевод общих средств или компенсация расходов имеют другую правовую природу – для них следует хранить расписку, договор займа или чеки.

Маскировать под помощь от родственников оплату за работу, продажу товаров или предпринимательские поступления не стоит: ГНС может расценить такие средства как незадекларированный доход.

Отдельно адвокат напомнил о финансовом мониторинге: банк может проверять происхождение крупных или нетипичных операций и нулевая ставка налога не отменяет потребности объяснить источник средств.