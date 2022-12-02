Подарок для Путина. Резников поддержал инициативу отключить свет посольству РФ в Праге

"Пора террористическому государству почувствовать вкус собственных лекарств, почувствовать вкус того, что они делают с гражданским населением Украины. Великолепная инициатива от @DarPutinovi выключить электричество и водоснабжение посольству России в Праге", - написал он.

По словам Резникова, петиция уже набрала более 10 тысяч голосов. Он отметил, что это может стать хорошим примером для стран-партнеров Украины в Европе и мире.

Отметим, что чешская общественная инициатива "Подарок для Путина" обнародовала петицию с предложением отключить электроэнергию зданиям, принадлежащим посольству РФ из-за массированных обстрелов Украины, которые приводят к разрушению критической инфраструктуры.

Напомним, в Минэнерго сообщили, что отключения света в Украине могут стать короче, если не будет новых обстрелов со стороны РФ.

Тем временем спасатели дали украинцам советы, как подготовиться к возможному блекауту.

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