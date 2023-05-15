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"Подарок для Путина". В Чехии собрали 2,3 млн долларов на РСЗО RM-70 для Украины

Фото: в Чехии собрали 2,3 млн долларов на РСЗО RM-70 для Украины (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Чешская инициатива "Подарок для Путина" собрала 2,3 млн долларов на закупку РСЗО RM-70 и 365 ракет для нужд Украины. Сбор закрыли за 2,5 месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dárek pro Putina в Twitter.

"У нас отличные новости. Нам удалось собрать 2 млн 300 тысяч долларов на приобретение чешской реактивной системы залпового огня РСЗО RМ-70 и 365 ракет к ней", - отметили в инициативе.

Сообщается, что за 2,5 месяца к сбору присоединились 19 165 человек и компаний.

Ожидается, что ракетную установку развернут в течение нескольких недель.

Добавим, что РСЗО RМ-70 имеет пусковую установку на 40 ракет "Град" калибра 122-мм. Она также несет дополнительный боезапас на 40 ракет для быстрой перезарядки на бронированном шасси Tatra 813, что сокращает время на подготовку к следующему выстрелу до нескольких минут.

Напомним, в Словакии объявили о сборе 1,2 млн евро на танк Т-72М1 для Украины.

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