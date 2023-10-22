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"Подарки с неба". Пограничники уничтожили вражескую "буханку"

Украина, Воскресенье 22 октября 2023 16:11
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"Подарки с неба". Пограничники уничтожили вражескую "буханку" Фото: пограничники ликвидировали вражескую "буханку" (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Украинские пограничники с помощью дрона ликвидировали вражескую "буханку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

"Пограничники "Стальной границы" отправили оккупантам подарки с неба", - сообщили правоохранители.

По данным МВД, пограничники на Лиманском направлении четким попаданием сброса с дрона успешно поражена вражеская "буханка".

Попытки окупантов

Напомним, на прошлой неделе оккупанты активизировали штурмы в районе Авдеевки. Как объясняли украинские военные, россияне хотят оцепить город, а захват Авдеевки стал бы для оккупантов "победой".

Также после паузы армия РФ снова возобновила атаки на Купянском и Лиманском направлениях. Командующий Восточной группировкой войск Сырский заявил, что кафиры хотят окружить Купянск и выйти к реке Оскол.

Больше о том, что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ - в материале РБК-Украина.

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