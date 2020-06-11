Подача води в Крим на порядку денному не стоїть, - Шмигаль

Уряд України стурбований ситуацією з нестачею води в окупованому Криму. При цьому поки питання відновлення водопостачання в Крим не стоїть на порядку денному України.

Про це на брифінгу повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Росія, будучи окупантом, не виконує свої обов'язки, що призводить до нестачі води на півострові.

"Що стосується води в Криму, ви бачите - вода в Крим не подається. Ми розуміємо, що вона фізично не може туди подаватися. Інше питання, що РФ, яка є окупантом, не завжди виконує свої зобов'язання, які прописані у відношенні тих речей, які прописані у міжнародній конвенції. Тому, звичайно, це питання нас хвилює. Але відновлення водопостачання через кримський канал на порядку денному не стоїть", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, минулого тижня окупаційні "влади" Криму визнали, що Сімферополь відчуває дефіцит води.

До цього, вице-прем'єр Олексій Резніков повідомив, що водопостачання Криму може бути відновлено лише після звільнення окупованих Росією територій.