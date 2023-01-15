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Услышали голос. Спасатели ищут женщину под завалами дома в Днепре (видео)

Фото: Спасатели ищут женщину под завалами дома в Днепре (t.me/dsns_telegram)
Автор: Олег Васкив

Спасатели продолжают ликвидацию последствий ракетного удара России по жилому дому в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Надежда есть. Под завалами услышали голос женщины. Продолжаются работы по ее освобождению", - отметили сотрудники ГСЧС.

Ликвидация последствий продолжается

Спасатели проинформировали, что в настоящее время продолжается проливание отдельных очагов пожаров в завалах. Осуществляется обследование поврежденных и уцелевших частей дома.

"По состоянию на 01:30 15 января спасены 38 человек, из них 6 детей. Погибли 12 человек, из них 1 ребенок, ранены 73 человека, из них 14 детей", - указали в Госслужбе.

Установлены 4 палатки ГСЧС, и одна палатка от волонтеров. Обеспечено освещение места работ. Продолжаются поиски людей под завалами и демонтаж опасных конструктивных элементов.

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы РФ жилого дома в Днепре. Президент подчеркнул, что Украина найдет всех причастных к этому террору.

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